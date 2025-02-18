По следам «Белых дьяволов» — как в Челябинске хранят память о бойцах лыжных батальонов

Более 50 тысяч солдат Красной Армии проходили обучение и подготовку в военном лагере на Шершнях перед отправкой на фронт

А вы знаете, что в челябинской спортшколе № 5 по лыжным гонкам есть уникальный музей, который хранит память о легендарных бойцах лыжных батальонов? Они наводили ужас не фашистов в годы Великой Отечественной войны. Грамоты, ордена и медали, исторические фотографии и летописи, трофеи и личные вещи бойцов — все это сохранилось от ветеранов войны. В скором времени редкие экспонаты могут получить новую прописку и переедут туда, где бойцы Красной армии когда-то проходили обучение и лыжную подготовку перед отправлением на фронт — в район Карпова пруда. Туда, где сейчас завершается строительство второй очереди лыжного комплекса.

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На Урале в годы Великой Отечественной войны было сформировано и обучено 80 лыжных батальонов. Около трети из них прошли подготовку в Челябинской области — на базе 21-й запасной стрелковой бригады в военном лагере «Шершни» обучение прошли около 50 тысяч человек. Все они впоследствии были направлены на фронт.

«Это были в основном 22—23-летние ребята. Большинство из них не вернулось домой. Перед ними ставились сложные боевые задачи — в тылу врага вести подрывную деятельность: взрывать мосты, склады с боеприпасами, нарушить связь, уничтожить склады с продовольствием и т. д. Не всегда такие рейды завершались успешно. Поэтому так мало сохранилось информации об этих ребятах и их боевых подвигах», — рассказывает директор СШОР-5 по лыжным гонкам Владимир Воронов.

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«В качестве лучшего примера предварительной подготовки рассматривались лыжные батальоны на базе 21-й запасной стрелковой бригады в Челябинске. Здесь, в военном лагере, находившемся в поселке Шершни, отбор и обучение в лыжные батальоны проводился более тщательно, чем, например, в стрелковой части. В первую очередь принимались спортсмены, значкисты ГТО и крепкие ребята, умеющие ходить на лыжах, переносить ночные зимовки в морозных условиях, знавшие, как самостоятельно построить из веток деревьев в снегу для себя „лежбище“. Проверку готовности от командования Красной Армией осуществлял маршал К. Е. Ворошилов. Он на лыжах принимал участие в тактических занятиях обучающихся», — писал в журнале «Лыжный спорт» в выпуске № 67 в 2016 году историк Георгий Смирнов.

Зачастую лыжные батальоны были на острие атак во время попыток прорыва вражеской обороны, поэтому потери были колоссальные. Так, подчас к моменту расформирования в батальонах от 570 человек оставалось 40—80 бойцов.

Похоронки семьям погибших высылались редко, документы по учету личного состава часто терялись вместе со штабами. Поэтому то, что удалось сохранить в челябинском музее при СШОР-5 иначе как уникальными экспонатами не назовешь.

На стеллажах личные вещи бойцов, которые были найдены на полях сражений. Рядом военные трофеи. А еще фотографии не стенах: смотришь на них — и по телу пробегают мурашки. Ты видишь перед собой бойцов, которые в юном возрасте прощались с мирной жизнью и отправлялись на фронт, чтобы сразиться за Родину. Каждый из этих снимков рассказывает свою историю о том, как молодые мужчины становились героями в условиях ужасов войны.

Кстати, одну такую историю опубликовала наша коллега в прошлом году. В ней она рассказала о Сергее Кондратцеве, который в 2010 году организовал поисковый отряд «Ориентир». Тот пока безуспешно пытается найти любую информацию о своем пропавшем без вести дедушке Николае Мызгине — бойце Уральского лыжного батальона.

Одна из стен музея — сплошная мозаика из сотен фотографий бойцов лыжных батальонов. Большинство из них погибли в своих знаменитых рейдах. Под стеклом — покрытые ржавчиной советские автоматы и гранаты, ножик и компас, каска и другие личные вещи бойцов.

Рядом с ними раритетная специальная книжечка-памятка. Ее выпустили уже на второй месяц войны, в июле 1941 года. Она так и называется — «Как действовать на лыжах». В ней самым доступным образом описано, как быстро и бесшумно передвигаться по пересеченной местности — ночью, в лесу, как стрелять и метать гранаты с лыж стоя, с колен, лежа, при спуске с горы, при подъеме в гору.

«По этой методичке и сейчас можно школьников обучать. Я серьезно! Вроде и немного в ней текста, но очень легко и хорошо все написано», — добавляет Владимир Воронов.

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Челябинский музей, посвященный восхождению лыжных батальонов, носит имя Александры Поповой — учителя и основателя первого поискового отряда, который занимался историей этих формирований и собирал реликвии той эпохи.

Один из ее воспитанников, Юрий Пестерев, который позже стал первым командиром группы «Поиск», написал книгу под названием «По следам снежных призраков», в которой рассказывает о судьбах тех, кто служил в этих легких и быстродвижущихся частях.

«Уральские черти», «Снежная кавалерия», «Белые дьяволы», «Лыжная смерть», «Снежные призраки» — так называли бойцов уральских лыжных батальонов в годы войны. Они внушали страх врагу, так как способны были неожиданно появиться в тылу противника.

Их действия включали подрыв мостов, уничтожение штабов и гарнизонов, а также поломку коммуникаций. Эти смелые операции вызывали панику у фашистских войск, ведь они не знали, когда и где именно лыжники появятся снова, — и молниеносно исчезали в снежных просторах.

«Сегодня в музее больше сотни экспонатов тех военных лет — письма солдат, грамоты, ордена, медали, образцы оружия, найденные на местах боевых действий Уральских лыжных батальонов, стенды, где описана история создания и боевого пути этих соединений. Наши методисты постоянно проводят здесь экскурсии для воспитанников и всех желающих», — добавляет Владимир Воронов.

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В Челябинске с 1978 года проводятся соревнования «На приз лыжных батальонов». По традиции они проходят за Шершневской плотиной, именно на той территории, где в первые годы Великой Отечественной войны формировались легендарные лыжные батальоны. В березовом лесу, где проходят лыжные круги, до сих пор сохранились учебные окопы и места, где строились землянки.

«Когда взойдет звезда Победы, когда наступит скорби час, мы говорим вам через годы — родные, помните о нас!» — написал в письме неизвестный солдат, погибший на поле боя. Эти слова также нашли свое отражение в челябинском музее на одном из стендов.

Сейчас на Карповом пруду ведутся работы по завершению второго этапа строительства лыжного спорткомплекса. Здесь же планируют установить стелу в честь бойцов Уральских лыжных батальонов. На ней выгравированы наименования частей, бригад и рот, направленных на различные участки фронта в годы войны. А в конце надпись: «Мы помним ВАС!»

Директор спортшколы говорит, что есть идея все экспонаты и реликвии музея перевезти сюда, на историческую родину. Символично, что располагается лыжероллерная трасса... на улице Лыжных батальонов.

КСТАТИ...

В челябинской спортшколе по лыжным видам спорта создан еще один уникальный музей, посвященный истории лыж. Музей получил название «Лыжи XX век». В коллекции есть деревянные гоночные лыжи середины прошлого века, модели, которые выпускались в советское время и в современной России.

Здесь также около сотни экспонатов, фонд музея постоянно пополняется. Кроме лыж тут представлены также образцы лыжных креплений, лыжных ботинок, палок, лыжероллеров и даже спортивной экипировки спортсменов разных временных эпох.

Инициатива хорошая, интересная, а главное — правильная! В таком случае все желающие могут ближе познакомиться с историей Великой Отечественной войны, узнать о том подвиге, который совершили бойцы лыжных батальонов. Знали ли вы о тех экспонатах, которые сейчас находятся в здании челябинской спортшколы по лыжным гонкам? На новом месте за Шершнями они могли бы обрести вторую жизнь...

P. S. Кстати, с 21 по 23 февраля на территории лыжероллерной трассы на Карповом пруду состоятся соревнования, посвященные памяти воинов Уральских лыжных батальонов. В этом году они пройдут уже в 48‑й раз и будут посвящены 80‑летию Победы.