«Конкуренции не боюсь, главный мой соперник — я сам» — боксер Андрей Стоцкий

Один из лидеров сборной России уверен, что выиграет Спартакиаду и чемпионат страны

Челябинский боксер-тяжеловес — уверенный в себе человек. Чемпион России готовится к двум главным стартам сезона, и в каждом из них намерен завоевать золото. Андрей Стоцкий в интервью Первому областному делится секретом своего успеха, объясняя это уникальными природными данными и умением подстроиться под манеру боя соперника. А также уверяет, что на командном Кубке России впервые в карьере получил рассечение брови.

— Андрей, жесткий бой был на командном Кубке России? Соперник заставил понервничать?

— Не сказал бы. Просто это финал, ставки высоки. Тренеры соперников выставили против меня молодое дарование. Наверное, подумали, что я стану для Владислава Кузнецова неким трамплином к восхождению наверх. Но они просчитались (улыбается). Я испортил им планы. По крайней мере, выиграл у него достаточно уверенно — 5:0.

— Откуда же рассечение?

— Он головой на меня попер. Хотел сократить дистанцию — делал две атаки: одну ложную, вторую с наскоком. Вот вторая атака и завершилась тем, что он меня боднул сильно. Я же привык работать на дистанции, исповедую интеллектуальный бокс, стараюсь не идти в размен ударами. Кстати, это первое мое в жизни рассечение. Я ждал этого момента, потому что все боксеры проходят через это. Уже начал думать, что у меня кожа как у крокодила (смеется). Ну, ничего страшного — неприятно получать такую травму, но она быстро заживет.

— Какие обычно получал травмы в боксе? Слышал, что удары по печени очень чувствительны.

— К счастью, обходилось без серьезных повреждений. А корпус у меня защищен, пресс качаю.

— Ты уже достаточно давно выступаешь на высоком уровне, а первый успех пришел еще в юношеском боксе.

— Да, еще будучи мальчишкой стал победителем первенства Европы. Мне тогда 15 лет было. Наверное, это и стало для меня первым крупным успехом. После этого я попал в сборную страны, выступал по юниорам. Два года выигрывал все, что можно — Россию, Европу, мир.

— За победу на мире тебе вроде даже ключи от новенькой квартиры подарили.

— Не совсем так. Помню, в СМИ везде писали, что мне ее подарили. Но она не в собственности, а служебная. Пока я в боксе, она со мной. А если уйду из спорта, ключи придется отдавать.

— Чем объяснить то, что после того успеха на первенстве мира о тебе долгое время не было слышно?

— Почему не слышно? Я выступал и достаточно успешно. Другое дело, что переход во взрослый бокс был сложным. Все-таки здесь совершенно другой уровень соперников. Но я все равно был в обойме. В прошлом году стал чемпионом России.

— Тренеры говорят, что если бы ты еще упорнее тренировался, давно уже был «королем ринга».

— Возможно. Да, бокс это моя работа и я занимаюсь любимым делом. Но он не заменит мне главного — семьи. Для меня она на первом месте. Я молодой отец, дочке 2 с половиной года. Стараюсь в первую очередь уделять время и внимание ей. Поэтому и бокс немного отошел на второй план.

— Может быть, просто немного устал от бокса? Тебя и в школу «Алмаз» взяли в 8-летнем возрасте, сделав исключение.

— Да, было дело. Там набор только с 9 лет. Но мой отец настоял на своем, уговорил тренера взять к себе в группу. Кстати, пользуясь случаем хочу сказать огромное спасибо Георгию Николаевичу Рубцову, нынешнему директору СШОР «Алмаз» Владимиру Репкину. Они долгие годы меня поддерживали, помогали во всем. Без них я бы не состоялся как спортсмен.

— Почему отец так настаивал на твоих занятиях боксом? Ты сам-то этого хотел?

— У нас дома были перчатки из конского волоса. Такие старенькие, потертые, пропахшие кровью и потом. Отец становился на колени и мы боксировали «на лапах». Каждый день. Мне нравилось. А еще часто просматривали DVD-диски с записями боев лучших боксеров мира. Майк Тайсон, Артуро Гатти, Эрик Моралес, Марко Антонио Баррера! Это классика бокса. Мне отец привил любовь к этому виду спорта.

— Кто же в таком случае лучший боксер всех времен и народов?

— Артуро Гатти! Очень техничный и зрелищный боксер. Из современных ребят нравится Александр Усик.

— Многие известные боксеры стали знаменитыми вопреки обстоятельствам. Родились и жили в криминальных районах. Ты бы мог оказаться в плохой компании, если не бокс?

— Я начинал заниматься в Ленинском районе. Но уверен, что ничего бы плохого со мной не произошло. У меня прекрасная семья, отец никогда в жизни не пил и не курил. Мама — ангел во плоти. Они мои главные болельщики. Даже мама, хоть и переживала, но приходила на соревнования. На трибунах только не появлялась, ходила где-то у входа в спортзал и молилась. Я единственный ребенок в семье, поэтому всегда был окружен теплотой и любовью.

— Впереди два важнейших турнира — Всероссийская летняя Спартакиада и чемпионат России. На какой из них собираешься делать ставку?

— Они равноценны, ставлю перед собой максимальные задачи и буду выжимать из себя максимум.

— Говорят, защитить титул чемпиона России сложней, чем его завоевать.

— А я не сомневаюсь, что смогу это сделать.

— Откуда такая уверенность?

— Знаю, на что я способен. И понимаю, что все зависит только от меня. Я не боюсь конкуренции. Самый опасный соперник — это я сам. Многое зависит от того, в какой форме подойду к соревнованиям. Но с этим проблем не возникнет — я буду в лучшей форме, всех разобью.

— Говорят, что ты здорово подстраиваешься под соперника, можешь менять тактику прямо во время боя.

— Я внимательно смотрю на то, что он делает, «читаю» соперника. Если не получается проявить свои сильные качества, меняю стратегию. В боксе это играет очень большую роль. Это сложно объяснить, надо прочувствовать на себе. Возможно, природой во мне так заложено.

— Если бы природные данные эти положить на усердную работу на тренировках — цены тебе не было.

— Убежден в том, что мой уровень бокса не зависит от супертренировок. Он у меня умный и техничный, зависит от ситуации. Да, нужно физически уметь выдержать три раунда. Но, повторюсь, залог моего успеха — умение «прочитать» противника, заставить его нервничать и тактически его победить. Благодаря этим качествам я и состоялся как боксер. Но останавливаться на достигнутом не собираюсь. Впереди еще много турниров, где нужно себя проявлять.

Фото: Федерация бокса России (vk.com/rusboxing) и из личного архива Андрея Стоцкого

