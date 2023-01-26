Более 300 геймеров сразятся за денежные призы на Кубке ОТВ по киберспорту

А также посетят закрытый показ фильма «Мишки на сервере» об истории становления компьютерного спорта в России

Продолжается регистрация на участие в Кубке ОТВ по киберспорту, который пройдет 30 января в ТРК «Мегаполис». В общей сложности в турнирах по 10 дисциплинам выступят около 300 геймеров. Они будут сражаться не только за кубки и медали, но и разыграют призовой фонд в 130 тысяч рублей. А еще посетят закрытый показ фильма «Мишки на сервере», который расскажет о становлении компьютерного спорта в России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Само мероприятие пройдет 30 января. Причем, в нем как участники могут выступить как любители, так и профессионалы. Организаторы турнира приготовили для них 6 игровых зон для поединков в самых популярных в киберспортивной среде дисциплинах. Причем, они подобраны таким образом, чтобы удовлетворить запросы и интересы геймеров — от спортивных симуляторов и стратегических игр до командных шутеров от первого лица.

«Мы дадим возможность испытать себя киберспортсменам в 10 дисциплинах, где каждый сможет проявить свои навыки и умения, получить опыт и повысить свое мастерство. Но еще в большей степени хотим показать детям и родителям, что киберспорт — это не трата времени на игрушки за компьютером, а серьезный и увлекательный вид спорта, в котором можно добиться высоких результатов и даже заработать деньги за счет своих навыков и умений», — сообщил Первому областному один из организаторов турнира, руководитель киберклуба CyberEra Владимир Штайнер.

Общий призовой фонд турнира составит 130 тысяч рублей. Главным образом он будет разыгран в трех основных турнирах по следующим дисциплинам: CS: GO, FIFA23 и Beat Saber. Победители заработают по 15 тысяч рублей, вторые и третьи места получат 10 и 5 тысяч соответственно. Также в соревнованиях будут представлены компьютерные игры Mortal Kombat, UFC4, ClashRoyal, HeartStone, BrawlStars и другие. В них участники, набравшие наибольшее количество очков, также будут награждены призами в размере 5 тысяч рублей. На сайте 1OBL. TV и в соцсетях будет проходить сетевая трансляция поединков CS: GO с комментариями известного стримера Юрия NoName Федорова.

В атриуме перед входом в зрительный зал будет создано игровое пространство, где все желающие смогут сразиться в коротких сессиях в самые популярные игры на современных компьютерах и игровых консолях. Развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши от организаторов мероприятия, а также погружение в виртуальную реальность прилагаются.

«Мы взяли те дисциплины, в которых есть именно соревновательная составляющая. Но хотим показать, что в киберспорте есть не только популярные в молодежной среде так называемые игры-стрелялки, но и множество различных интересных направлений, о которых мало кто знает. Будем рады, если они их заинтересуют и, возможно, дадут возможность под другим углом взглянуть на компьютерный спорт», — добавляет Владимир Штайнер.

Как говорилось выше, регистрация на участие в турнире по киберспорту еще открыта. Время на то, чтобы подать заявку еще есть. Делимся с вами ссылкой и ждем на мероприятии. Советуем взять с собой друзей и знакомых, чтобы приобщить их к большому миру серьезного спорта.

Возрастное ограничение: 16+