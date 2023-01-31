Быть в тренде — в Челябинске подвели итоги первого Кубка ОТВ по киберспорту

Рассказываем о победителях и объясняем, почему геймерам так важна соревновательная практика

В Челябинске завершился первый Кубок ОТВ по киберспорту, собравший около 300 геймеров. Участники турнира в различных дисциплинах боролись не только за кубки, но и денежные призы, а также имели возможность проявить свои навыки и умения, поучиться у опытных игроков. ИА «Первое областное» пообщалось с геймерами и организаторами турнира и пришло к выводу, что Челябинская область может стать в ближайшем будущем одним из центров развития киберспорта в России.

В понедельник вечером в Мягком кинотеатре «Мегаполис» было многолюдно: атриум-холл превратился в большую игровую площадку с обилием ЖК-экранов, мониторов, консолей и прочей компьютерной техникой. Геймерам предстояло продемонстрировать навыки и умения в киберспортивном турнире. Организатором спортивного мероприятия стал игровой клуб СyberERA, а спонсором — телеканал ОТВ. На соревнования с общим призовым фондом в 130 тысяч рублей заявились около 300 участников.

В Кубке ОТВ по киберспорту могли выступить как профессионалы, так и начинающие геймеры. Для них были оборудованы 8 игровых зон для поединков в самых популярных киберспортивных дисциплинах.

«К сожалению, в регионе проводится пока не так много соревнований по компьютерному спорту. В основном, их организуют в специализированных клубах, получаются некие междусобойчики. Это новое для всех направление, хотя и динамично развивающееся. Здесь же получилось провести для ребят компактный однодневный турнир по нескольким дисциплинам. Им нужна практика и соревновательный опыт, чтобы оценить свои возможности, увидеть мастерство опытных игроков, чему-то у них научиться», — считает главный судья соревнований Владимир Штайнер.

В Кубке ОТВ по киберспорту были представлены несколько дисциплин. Причем, они были подобраны таким образом, чтобы удовлетворить запросы и интересы геймеров — от спортивных симуляторов и стратегических игр до командных шутеров от первого лица. А для того, чтобы турнир прошел на высоком организационном уровне, национальный провайдер «Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи со скоростью 500 Мбит/сек и публичную точку Wi-Fi доступа в игровой зоне.

«Развитая оптическая инфраструктура связи на территории Южного Урала позволяет нашим клиентам серфить интернет на высоких скоростях. Не удивительно, что мы наблюдаем ежегодный рост интереса южноуральцев к киберспорту. Наша компания активно участвует в его развитии на Южном Урале и во всей стране в целом. Для этого мы создали целую экосистему для геймеров. Например, тариф ‘’Игровой‘’ с быстрым интернетом, низким пингом и различными бонусами, а также специальный мощный роутер „Игровой“ с приоретизацией игрового трафика», — рассказывает технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Егор Романов.

Между тем, Челябинская область по праву может претендовать на то, чтобы быть одним из передовых в стране регионов по развитию компьютерного спорта. Посетившая турнир общественный деятель, учредитель «Фонда культурных, социальных и образовательных инициатив-2020» Ирина Текслер напомнила собравшимся о двух значимых для Южного Урала событиях.

Так, в 2021 году во ДС «Юность» на высочайшем организационном уровне прошел чемпионат России. Этот турнир за три дня посетило около 10 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию соревнований в интернете посмотрели миллионы пользователей. Кроме того, с января этого года в Челябинске открылась первая в регионе (и вторая в России после Новосибирска) муниципальная бесплатная киберспортивная секция на базе одной из спортшкол города.

«Мы поняли, насколько это важное и популярное движение, в 2021 году, когда провели чемпионат России по киберспорту. Он помог нам увидеть то, насколько увлечена этим видом спорта молодежь. Нужно стараться поддерживать ее увлечения, давать возможность реализовать себя. Не случайно в Челябинске в этом году открылась вторая в России муниципальная бесплатная школа по киберспорту, УралГУФК с весны начнет принимать студентов и готовить их на специальность тренера по киберспорту. Мы подхватили этот тренд. Не сомневаюсь, что компьютерный спорт в регионе в скором будущем выйдет на еще более высокий уровень развития»,— считает Ирина Текслер.

Министр информационных технологий, связи и цифрового вещания Игорь Фетисов также акцентировал внимание на том, что проведение чемпионата России по киберспорту в Челябинске позволило активизировать развитие этого вида спорта в регионе. Так, сформирована сборная области, которая регулярно выступает и занимает призовые места на всероссийских соревнованиях. По его словам, геймеры начинают понимать, что компьютерные игры могут стать для них источником дохода и профессионального роста. Яркий тому пример — Ярослав Найденов из Златоуста. В 2021 году его команда Team Spirit завоевала титул чемпиона мира по Dota2 и заработала 18,2 миллиона долларов.

«Для многих ребят киберспорт — это не просто увлечение компьютерными играми, а спортивная дисциплина. Они анализируют, изучают опыт коллег, стремятся совершенствовать свои навыки и мастерство. Участие в соревнованиях помогают им оценить свою подготовку, провести работу над ошибками с тем, чтобы двигаться и развиваться дальше», — говорит Игорь Фетисов.

Солидарен с коллегами и ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. По его мнению, киберспорт находится в тесной связи с развитием IT-сферы. И напомнил, что в челябинском вузе есть три факультета, которые на профессиональной основе занимаются подготовкой IT-специалистов. Кстати, три студента ЧелГУ заняли призовые места на турнире в разных дисциплинах.

«Мы идем в ногу со временем, учитываем интересы молодежи. Они хотят этим заниматься. Кибериндустрия, как и IT-сфера очень обширна. Наша задача объединить ребят, дать им возможность реализовать себя», — добавляет Сергей Таскаев.

Кубок ОТВ по киберспорту. Победители и призеры соревнований:

MORTAL KOMBAT: 1. Игорь Лерке. 2. Сергей Поваров. 3. Степан Кашапов.

UFС: 1. Марат Аргинбаев.

FIFA: 1. Валерий Кисленко. 2. Владислав Кисленко. 3. Кирилл Якунин.

Fall Guys. 1. Иван Сидоров.

CS: GO. 1. Кирилл Иванычев. 2. Владислав Сабодаш. 3. Иван Семянников.

Clash Royale. 1. Анатолий Лежнюк.

Brawl Stars. 1. Кирилл Битнер.

Beat Saber. 1. Антон Лебедев. 2. Максим Зауголков. 3. Денис Зауголков.

Также партнерами мероприятия выступили Мягкий кинотеатр «Мегаполис» и Центр пищевой индустрии «Ариант», который обеспечил игроков питьевой водой и газированными напитками.



