Геймеры сразятся за 130 тысяч рублей на Кубке ОТВ по киберспорту

30 января пройдут турнир по киберспорту и премьера фильма «Мишки на сервере»

В атриуме КРК «Мегаполис» развернется игровое пространство. Геймеры сразятся в индивидуальном первенстве в популярные игры на современных компьютерах и игровых консолях: CS:GO, OSU, Fall Guys, а также Mortal Кombat, FIFA23 и UFC4. Кроме того, участников соревнований ждут спортивные игры и танцы Xbox-Kinect, зона виртуальной реальности и мини-турниры на смартфонах по играм ClashRoyale, HeartStone и BrawlStars. Принять участие в соревнованиях могут игроки, достигшие 14 лет.

Количество мест ограничено, уже за первый день регистрации поступило более пятидесяти заявок, причем более половины участников заявились на турнир по игре Counter-Strike: Global Offensive — видимо, там и развернется самая ожесточенная борьба за призовые места.

Победители игровых поединков получат денежные призы, подарки, а также памятные кубки. Общий призовой фонд турнира — 130 тысяч рублей.

А пока судьи будут определять победителей турнирных таблиц, в мегазале мягкого кинотеатра «Мегаполис» пройдет закрытый премьерный показ фильма «Мишки на сервере».

Как видеоигры стали полноценным видом спорта? Есть ли у отечественного киберспорта особенности и характер? Почему игры сегодня — карьерный и социальный лифт? Об этом в документальном проекте рассказывают чемпионы и стримеры, которые стали легендами в геймерском сообществе, а также менеджеры ведущих клубов, подвижники и энтузиасты, которые развивают киберспорт в самых отдаленных городах.

«Компьютерным спортом увлекаются более 12 миллионов россиян. Он объединил несколько поколений от 14 до 40 лет: для них игры — культурный код и своя социальная сеть. В школах и вузах открываются киберспортивные классы. Наши команды побеждают на крупнейших мировых турнирах. Шутеры и стратегии превратились из хобби в шоу-бизнес и перспективную профессию. Но по-прежнему кажутся многим чем-то несерьезным. Это же... игры!» — рассказывает режиссер и продюсер фильма Кирилл Алёхин.

После премьерного показа Кирилл Алёхин проведет творческую встречу со зрителями и расскажет о том, как создавался уникальный проект. Организатором соревнований по киберспорту выступает игровой клуб CyberERA, а спонсором — телеканал ОТВ. Телеком-партнер турнира — провайдер «Ростелеком», который организует для геймеров высокоскоростной канал связи со скоростью 500 Мбит/сек, а Центр пищевой индустрии «Ариант» обеспечит игроков питьевой водой и газированными напитками. Также партнерами мероприятия выступают девелопер «Весна» и Челябинский государственный университет.

Более подробная информация о мероприятии и бесплатная регистрация — по ссылке. Возрастное ограничение — 16+.