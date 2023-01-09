Более 120 участников заявились на массовый забег по озеру Тургояк

Любители бега и спортсмены пробегут дистанции 10 и 20 км

Более 120 спортсменов и любителей бега подали заявки на участие в трейловом забеге Lake Ice Race, который пройдет 22 января на озере Тургояк. Участникам предстоит пересечь водоем по льду до острова Веры и обратно, а более подготовленным — пробежать по всей поверхности замерзшего озера, сообщают организаторы мероприятия.

Регистрация на массовый зимний трейловый забег еще продолжается, но уже сейчас подали заявки и оплатили слоты более 120 участников. Большинство из них (70 человек) пробегут 10-километровую дистанцию, но нашлись и почти полсотни желающих проверить свои силы в беге на 20 км. По окончании мероприятия все участники смогут согреться в бане.

«Дистанция 10 км — абсолютно плоская, пролегает по льду озера до острова Веры и обратно. Основная сложность — это непредсказуемое покрытие в день старта, от голого льда до сугробов по колено. Трасса на 20 км полностью повторяет озерный участок до острова Веры, а затем идет резкий подъем на хребет Заозерный. Наивысшая точка находится на высоте 687 м над уровнем моря. Там же расположена великолепная смотровая площадка, с которой озеро Тургояк — как на ладони», — рассказали об особенностях трасс организаторы мероприятия.

Всю информацию о предстоящем событии можно найти на сайте организаторов. Обращаем внимание на то, что количество слотов ограничено. Организатором мероприятия выступит, как и в прошлом году, Федерация триатлона, легкой атлетики, плавания и велосипедного спорта Миасского городского округа.

Возрастное ограничение: 18+