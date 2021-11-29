На Южном Урале прошел зимний 17-километровый трейловый забег

Впервые состязания прошли в национальном парке «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» состоялся первый в истории зимний трейловый забег: 17-километровую дистанцию преодолели почти 200 участников из городов Урала и Сибири, сообщают организаторы мероприятия.

Принять участие в необычном трейловом забеге заявились спортсмены из Челябинской, Свердловской областей, Пермского края, Башкортостана и Ханты-Мансийска. Победу в абсолютном зачете одержали Евгений Марков из Петрокаменского (Свердловская область) и Ульяна Шарикова из Уфы.

Пока атлеты боролись за секунды, юным болельщикам предложили пройти спортивный квест в стартовом городке и пригласили на экскурсию по тропе национального парка. В короткое познавательное путешествие с удовольствием отправились и зрители постарше.

Гости «Зигальги» выяснили, кто живет в парке, почему лиственницу считают главным деревом России, что такое ведьмина метла и какой враг является для леса самым страшным. Быстрее всех ответившие на вопросы знатоки природы получили призы.