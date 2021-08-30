На Южном Урале 600 спортсменов приняли участие в «Забеге за облака»

Горный марафон состоялся в национальном парке «Таганай»

В минувшие выходные на территории национального парка «Таганай» прошел горный марафон «Забег за облака». Бегуны из Челябинской области и соседних регионов преодолели трассы, пролегающие по лесным и горным тропам. Как сообщили организаторы забега, в этом году марафон принял рекордное число участников — на старт вышло около 600 спортсменов.



Соревнование состоялось у Круглицы — самой высокой горы Таганая. Трассы вели к вершине, опасной частью дистанции стали курумники — каменные реки. Преодолев их, спортсмены могли насладиться прекрасным видом на национальный парк с вершины горы.

«Отличный забег, но для таких развлечений нужны подходящие кроссовки с хорошим сцеплением. Я участвовала в подобном соревновании впервые и побежала в обуви с гладкой подошвой, что было ошибкой. Бежать приходилось по корням и курумам, и в итоге с горы спускалась медленнее, чем забегала на гору», — рассказала одна из участниц забега Ирина Карелина журналисту ИА «Первое областное».

В рамках марафона прошел чемпионат России по трейловому бегу. Победу в соревнованиях одержали спортсмены из Башкортостана Зульфия Гайнанова и Максим Тимофеев.

«Дистанция на Таганае отличная и хотя технически сложная, но очень интересная и требует хорошей подготовки, — рассказал чемпион России по трейловому бегу Максим Тимофеев. — Мой соперник Михаил Максимов, довольно сильный марафонец, далеко оторвался от нас на прямой, но на курумниках отстал, и это позволило мне выиграть».

Самая протяженная дистанция соревнований составила 42 километра, преодолело ее 65 спортсменов. Первое место в «гроссмейстерской» возрастной категории занял Владимир Корсаков, второе — Михаил Полосухин, третье — Борис Антонов.

Остальные бегуны пробежали трассы длиной 30 или 12 км. Для детей и подростков подготовили самые короткие дистанции — 500 метров и 1178 метров.