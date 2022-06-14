В нацпарке Таганай марафонец получил травму ноги во время забега

На помощь пришли спасатели Златоустовского отряда

В национальном парке Таганай в ходе традиционного забега по маршруту Златоуст — Таганай — озеро Тургояк 34-летний марафонец повредил ногу. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в Поисково-спасательной Челябинской области.

«Марафонец оступился на каменистой скользкой тропе и получил травму коленного сустава. Пострадавшего нашли около маршрута и эвакуировали на квадроцикле к Центральной усадьбе», — рассказали в областной ПСС.

За три дня работы постов ПСС региона были спасены еще четыре человека.

11 июня при спуске с Двуглавой сопки от туристической группы отстал 54-летний мужчина. Он был обнаружен через 30 минут на развилке троп около скалодрома и эвакуирован к своей группе в приют «Белый ключ».

12 июня 50-летняя челябинка получила травму на прогулке по горе Егоза. Оступившись на скользкой тропе, женщина повредила голеностопный сустав. С помощью туристов и спасателей Кыштымского отряда пострадавшую эвакуировали и передали медикам.

12 июня дежурная смена спасательного поста УТБ «Увильды» оказала помощь молодым людям, которые потеряли весло во время прогулки на надувной лодке. Через 20 минут спасатели обнаружили аварийное судно в трех километрах от берега и эвакуировали пострадавших на берег.

Автор: Виктория Привалова