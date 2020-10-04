Боксёр Сергей Ковалёв получил в США условный срок за избиение девушки

Как сообщают местные СМИ, спортсмен признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой.

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Экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалёва признали виновным в нападении на женщину и приговорили к трём годам лишения свободы условно. Об этом накануне сообщило издание TMZ Sports.

Эта история началась ещё в 2018 году. Как рассказала потерпевшая, модель и актриса Джейми Фронтс, с боксёром они встретились на одной из вечеринок по случаю открытия боксёрского зала в Биг-Бэр Сити в Калифорнии. Мужчина начал ухаживать за девушкой, но в какой-то момент ситуация начала выходить из-под контроля, и Джейми отстранилась от Ковалёва. Боксёру это не понравилось, и, как утверждает модель, сначала он пнул её собаку, а потом ударил её. Удар оказался настолько сильным, что девушка получила сотрясение мозга, сломанный нос и смещённый шейный диск.

«Сергея Ковалёва арестовали и предъявили обвинение в нападении. В пятницу, согласно судебным документам, он заключил сделку с прокуратурой, и обвинение было снято. Однако боксёр признал себя виновным в административном правонарушении и был приговорён к трём годам лишения свободы условно»,— сообщает издание.

Кроме того, Ковалёв должен пройти курсы управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве судебных издержек.

Однако пока эта история не закончена. Как сообщает TMZ Sports, Джейми Фронтс подала в суд на боксёра с требованием выплатить ей 650 тысяч долларов, которые, по её словам, Ковалёв сам обещал ей после произошедшего.