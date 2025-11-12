Боксер Тимур Бибилов сразится в главном бою «Битвы на Урале — 4» в Челябинске

Его соперником станет Батх Сингх из Индии, а турнир пройдет во дворце спорта «Юность»

В Челябинске проведут в четвертый раз вечер профессионального бокса «Битва на Урале». Турнир с участием топовых спортсменов состоится 28 ноября во дворце спорта «Юность», а в главном бою на ринг выйдет российский боксер-профессионал Тимур Бибилов. Его оппонентом станет опытный боец из Индии Батх Сингх, сообщает региональная Федерация бокса.

Для российского тяжеловеса Тимура Бибилова, представляющего промоутерскую компанию «УралБоксПромоушен», это будет 10-й бой на профессиональном ринге. Причем во всех девяти предыдущих поединках он одержал победу, в том числе 8 — нокаутом. Соперник у него серьезный: индус Батх Синг имеет за плечами 10 боев в профи, его результаты — 9 побед (6 нокаутом) при 1 поражении.

В рамках «Битвы на Урале — 4» выступят также сильнейшие боксеры Челябинской области. Среди них победитель первенства Европы Ахмадшох Махмадшоев, чемпион России, победитель первенства мира Андрей Стоцкий, призеры всероссийских турниров Тамерлан Касымов и Дониер Назаров, а также выступающий за Челябинск кубинский боксер Мигель Байона.

Планируется, что выйдут на ринг и другие титулованные российские боксеры: Артем Оганесян, Александр Хохлов и Вадим Лубсанов.

«Битва на Урале — 4» пройдет 28 ноября в челябинском дворце спорта «Юность». Организаторами мероприятия выступят промоутерская компания «УралБоксПромоушен» и «СОЮЗ боксинг» при содействии Федерации бокса Челябинской области и Фонда поддержки спорта.

