Боксеры помогли чемпионке мира Александре Кулешовой погасить ипотеку

Челябинской спортсменке вручили денежный сертификат в рамках акции «Дарю Добро»

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Первая чемпионка мира по боксу на Южном Урале стала участницей акции «Дарю Добро», которую организовали в Федерации бокса России под руководством Умара Кремлева. Известный титулованный боксер, олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев вручил Александре Кулешовой денежный сертификат, который позволил спортсменке закрыть ипотеку, сообщает Федерация бокса России.

Инициатором проведения акции стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России Умар Кремлев. Ее цель — оказать помощь и поддержку спортсменам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Накануне участницей такой акции стала чемпионка мира Александра Кулешова. Коллеги по сборной России узнали о том, что у спортсменки есть задолженность по ипотеке, и организовали сбор средств.

Южноуральская спортсменка находилась в Москве и проходила медицинское обследование перед отправлением на чемпионат России в Уфу. Коллеги-боксеры приготовили ей сюрприз в медкабинете: олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев вручил Кулешовой денежный сертификат. Александра не могла сдержать эмоций, со слезами на глазах она поблагодарила Умара Кремлева и все боксерское сообщество.

«Акция #Дарюдобро2023 направлена на поддержку боксеров, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы рады, что Александра при поддержке неравнодушных людей со своей сложной жизненной ситуацией справилась», — отметил боксер Альберт Батыргазиев.

Отметим, что в эти дни Александра Кулешова в составе сборной Челябинской области выступает на чемпионате России по боксу. Южноуральская спортсменка одержала победы в двух поединках и как минимум гарантировала себе бронзовую медаль.