Челябинка Александра Кулешова вышла в финал Всероссийской Спартакиады по боксу

В поединке за золото южноуральская спортсменка сразится с москвичкой Юлией Чумгалаковой

Сегодня, 25 августа, определились первые финалисты боксерского турнира на Всероссийской летней Спартакиаде. На ринге в Казани победу в полуфинале одержала челябинка Александра Кулешова. В весовой категории до 50 кг она единогласным решением судей выиграла у Гелюсы Галиевой из Татарстана и теперь в финале сразится за золото Спартакиады, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Опытная спортсменка уверенно провела весь поединок, не дав судьям и сомнений в ее победе. В каждом из раундов Александра Кулешова была сильней, нанесла гораздо больше точных попаданий. Как результат — уверенная победа единогласным решением судей. Ее соперница Гелюса Галиева стала обладателем бронзовой медали.

Напомним, что ранее, в четвертьфинале южноуральская спортсменка также уверенно выиграла у москвички Ренаты Базель. Теперь Александру Кулешову ждет финальный поединок в весовой категории до 50 кг против Юлии Чумгалаковой из Московской области.

К сожалению, не смог выйти в финал еще один представитель Челябинской области. В весовой категории до 92 кг Андрей Стоцкий уступил представителю ХМАО-Югра Ярославу Дороничеву. Тем не менее, в активе южноуральца бронзовая медаль.

Завтра, 26 августа, в Казани состоятся последние полуфинальные поединки, по окончании которых станут известны все финалисты мужского и женского боксерских турниров на Всероссийской летней Спартакиаде. Челябинскую область в завтрашних боях представят Ирина Автина (60 кг), Эдмонд Худоян (51 кг) и Алексей Киселев (57 кг). Все они уже как минимум гарантировали себе бронзовые медали.