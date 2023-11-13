Четыре медали завоевали южноуральские спортсменки на чемпионате России по боксу

В их активе одна серебряная и три бронзовые награды

В Уфе завершился чемпионат России по боксу среди женщин, на котором четыре спортсменки Челябинской области вошли в число призеров. Обладательницей серебряной медали стала опытная и титулованная Александра Кулешова. Бронза в активе у Анастасии Кононовой, Евгении Лочкановой и Ирины Автиной, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат России по боксу прошел в Уфе с 3 по 12 ноября и собрал сильнейших спортсменок страны. Челябинская область делегировала на турнир 13 участниц. Накануне мы рассказывали о том, что вышли в полуфинал четыре наших землячки, которые гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

К сожалению, три наши девушки уступили, и лишь Александра Кулешова смогли пробиться в финал в весовой категории до 48 кг. Здесь ее соперницей стала очень сильная и титулованная спортсменка, первый номер сборной России Юлия Чумгалакова из Московской области.

«Чумгалакова резкая, подвижная, взрывная, атакующая с разных сторон. Кулешова более традиционная. Она пыталась слегка ограничить перемещения своей соперницы, но для этого надо знать, куда она движется. Внешне все выглядело так, как будто этого не знала и сама Чумгалакова. Ее удары справа и слева (она левша) все время заставали Кулешову врасплох. Сама она тоже пропускала, но значительно меньше. Во втором раунде у Кулешовой стало что-то получаться, но это было недолго. В конце третьего раунда Чумгалакова стала упираться, то есть жестко ставить ногу, перед тем как ударить, и сила ее, соответственно, возросла. Кулешова оказалась к этому не готова и единогласным решением судей проиграла бой», — прокомментировал поединок известный журналист и эксперт Александр Беленький пресс-службе Федерации бокса России.

Таким образом, Александра Кулешова стала обладательницей серебряной медали. Одна из самых опытных и титулованных наших спортсменок подтвердила, что является одним из лидеров нашей команды. Поздравляем призера и ее тренера Владимира Рощенко с заслуженной наградой!

Чемпионат России по боксу среди женщин. Челябинские спортсменки — призеры соревнований:

серебро — Александра Кулешова (48 кг);

бронза — Евгения Лочканова (57 кг);

бронза — Ирина Автина (60 кг);

бронза — Анастасия Кононова (60 кг).

Отметим, что сборная команда Челябинской области по боксу среди женщин показала на чемпионате страны — 2023 результат выше, чем по итогам прошлого года. Тогда наши спортсменки завоевали четыре бронзовые медали.

Победителем в командном зачете стала команда из Краснодарского края (65 очков). Сборная Московской области (43) стала второй, на третьем месте — команда Санкт-Петербурга (38). Отметим, что лучшим судьей турнира был признан челябинец Игорь Бещук.

Фото — Федерация бокса России

Коллаж — Федерация бокса Челябинской области

