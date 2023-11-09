Четыре челябинские спортсменки гарантировали себе медали на чемпионате России по боксу

Они пробились в полуфинал соревнований, проходящих в Уфе

Сегодня, 9 ноября, на чемпионате России по боксу среди женщин определились все участники полуфинальных поединков. Добрались до этой стадии турнира и четыре спортсменки Челябинской области, которые гарантировали себе как минимум бронзовые медали. В решающий раунд сражений пробились Александра Кулешова, Евгения Лочканова, Ирина Автина и Анастасия Кононова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В эти минуты на ринге в Уфе проходят последние четвертьфинальные бои, по итогам которых определятся все пары полуфиналистов в каждой из 12 весовых категорий. В решающий раунд сражений пробились четыре спортсменки Челябинской области, девять наших землячек выбыли из борьбы за медали.

Забойщиком нашей команды стала одна из самых опытных спортсменок, чемпионка мира — 2012 Александра Кулешова. Уроженка Кыштыма провела два победных боя, убрав с пути Людмилу Семенову (Саха-Якутия) и Вилену Кузибаеву (Оренбург).

В категории до 57 кг без поражений идет и Евгения Лочканова. Челябинка также провела два победных поединка, выиграв с одинаковым счетом 5:0 у Анастасии Набиуллиной (Башкортостан) и Наталии Мезенцевой (Санкт-Петербург).

Гарантировали завоевание как минимум бронзовых медалей также Ирина Автина и Анастасия Кононова. Обе спортсменки выступают в весовой категории до 60 кг.

На чемпионате России по боксу — 2023 в Уфе представлены около 200 спортсменок из 49 регионов. Челябинская область делегировала на турнир 13 спортсменок.

Напомним, что главный российский старт в прошлом году проходил в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» с 16 по 22 октября. В соревнованиях принимали участие 174 спортсменки из 49 регионов Российской Федерации. Южноуральские спортсменки тогда завоевали четыре бронзовые медали. Призерами турнира стали Александра Кулешова (48 кг), Елизавета Карташкова (54 кг), Евгения Лочканова (57 кг) и Анастасия Кононова (60 кг).