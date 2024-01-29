Миасский боксер Вильдан Минасов сразится с экс‑претендентом на титул чемпиона мира

Южноуралец проведет 10 февраля бой с Исой Чаниевым в Екатеринбурге

Восходящая звезда российского профессионального бокса Вильдан Минасов из Миасса свой следующий поединок проведет 10 февраля в Екатеринбурге. В рамках боксерского шоу RCC Boxing Promotions* его соперником станет экс‑претендент на титул чемпиона мира Иса Чаниев из Ингушетии, сообщают организаторы мероприятия.

«27-летний боксер из Миасса Вильдан Минасов один из самых талантливых „технарей“ организации RCC Boxing Promotions. В его резюме есть победы над бывшим чемпионом мира Мозесом Паулюсом, претендентом на мировой титул Арсланом Магомедовым, а также Рене Альварадо, крепким никарагуанским контендером», — сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Свой последний поединок южноуральский боксер провел 8 сентября с Рене Альварадо из Никарагуа в челябинской арене «Трактор». В 10-раундовом поединке единогласным решением судей Вильдан Минасов одержал победу. Благодаря ей наш земляк вошел в топ‑15 мирового рейтинга WBA (Всемирная боксерская ассоциация. — Прим. ред.).

Для Исы Чаниева этот поединок является принципиальным. В 2022 году он впервые выступил на турнире RCC и выдал шикарный бой с Вячеславом Гусевым, который закончился ничьей. После этого Иса закатил рубку с Иваном Козловским, где проиграл большинством решений, но тот бой зрители запомнят надолго.

В двух главных боях на ринг выйдут россияне Заур Абдуллаев и Евгений Романов. Экс чемпион WBC Silver в легком весе Абдуллаев (18–1) встретится с экс обладателем пояса WBA венесуэльцем Роджером Гутьерресом (27—5—1). Романов (19–0) в поединке с китайцем Чжаном Чжаосинем (11—2—1) определит обязательного претендента на бой с чемпионом WBA в бриджервейте россиянином Евгением Тищенко. Турнир RCC Boxing Promotions 10 февраля в прямом эфире будет показан на телеканале «Матч ТВ».

*RCC Boxing Promotions — РМК Боксинг Промоушн



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