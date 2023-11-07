Челябинский боксер в составе сборной России примет участие в чемпионате Европы

Ахмадшох Махмадшоев выступит на турнире в городе Будва (Черногория)

Тренерский штаб сборной России определил состав участников, который отправится на чемпионат Европы по боксу среди спортсменов 19—22 лет. В заявку команды попал и челябинец Ахмадшох Махмадшоев. Он победил в контрольном спарринге в Сочи у Карена Соловьева и таким образом выиграл путевку на континентальный чемпионат, который пройдет с 10 по 20 ноября в городе Будва (Черногория), сообщает региональная федерация бокса.

Основной костяк команды, которой предстоит выступить на чемпионате Европы U19-22 в Будве, был определен раньше. Тренерскому штабу сборной России предстояло выбрать еще трех участников в своих весовых категориях. Поэтому между кандидатами на включение в заявку команды были проведены спарринговые бои, которые прошли на спортивной базе «Юг-Спорт» в Сочи. Так, в весовой категории до 67 кг поединок между Ахмадшохом Махмадшоевым и Кареном Соловьевым завершился в пользу челябинского боксера.

По итогам этих спаррингов главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов (уроженец Златоуста) в торжественной обстановке объявил окончательный состав команды на чемпионат Европы.

Состав сборной России по боксу на чемпионат Европы среди спортсменов 19—22 лет:

Мушег Баяндурян (48 кг), Евгений Жоров (51 кг), Андрей Пегливанян (54 кг), Рафик Амирханов (57 кг), Константин Опольский (60 кг), Егор Козорезов (63,5 кг), Ахмадшох Махмадшоев (67 кг), Дмитрий Захаров (71 кг), Черав Ашалаев (75 кг), Бешто Шавлаев (80 кш), Хасмагомед Джаватханов (86 кг), Рамазан Дадаев (92 кг) и Сергей Манжуев (свыше 92 кг).



«Ребята проделали хорошую работу на сборе. Впереди нас ждет очень серьезный турнир. Команда у нас хорошая, постараемся завоевать первое командное место и привезти как можно больше золотых медалей», — отметил главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов.

Как сообщает Федерация бокса России, на чемпионате Европы в Черногориии примут участие спортсмены из 38 стран. Турнир пройдет с 10 по 20 ноября. В прошлом году на аналогичных состязаниях боксеры Челябинской области представлены не были. Ахмадшох Махмадшоев тренируется под руководством заслуженного тренера России, главного тренера сборной команды Челябинской области по боксу Фаригата Касымова.