Миасский боксер Константин Пономарев объявил о завершении карьеры

Свое решение спортсмен отразил в татуировке с перчатками, повешенными на гвоздь

Южноуральский боксер Константин Пономарев рассказал о завершении спортивной карьеры. О решении спортсмен объявил в «Инстаграме». Накануне на странице бойца появилась фотография с новой татуировкой — на ней изображены боксерские перчатки, повешенные на гвоздь.



«Больше года назад я принял решение о том, что я больше не выйду в ринг. Я вешаю перчатки на гвоздь, переворачивая эту страницу жизни, и начинаю писать новую, а какой она будет — покажет время»,— написал Константин Пономарев.

Напомним, в статистике южноуральского боксер 36 поединков, в которых он одержал 34 победы, 13 из них — нокаутом. Поражения Константин Пономарев, активно выступавший с 2010 года, потерпел в последних двух поединках. Завершающим для уроженца Миасса стал бой против украинца Александра Иванова. Он прошел 9 февраля 2019 года в Краснодаре и закончился поражением Константина Пономарева единогласным решением судей.