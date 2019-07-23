Боксер Максим Дадашев умер от полученных травм

Российского спортсмена в критическом состоянии госпитализировали после боя, но спасти не смогли.

20 июля в городе Оксон-Хилл, штат Мэриленд, США, проводился поединок между российским боксером Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе команды россиянина. После поединка Дадашеву стало плохо, он был госпитализирован в критическом состоянии, врачи диагностировали отек мозга. Боксер перенес двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Бойцу сделали трепанацию черепа, чтобы ликвидировать отек.

К сожалению, все усилия врачей не спасли жизнь спортсмену. Он скончался сегодня, 23 июля, в возрасте 28 лет.

Отметим, что Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. Он провел на ринге 14 боев, одержав 13 побед подряд (11 из них нокаутом), и потерпев одно поражение – от Сабриэля Матиаса. Все поединки уроженец Санкт-Петербурга провел в США.