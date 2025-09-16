Боксер из Златоуста стал призером международного турнира в Чите

Иван Добрынин завоевал серебро на Кубке «Даурия» среди юниоров 17—18 лет

Более 150 боксеров из 19 стран собрал международный турнир среди юниоров по боксу Кубок «Даурия» в Чите. Честь Челябинской области на соревнованиях достойно представил Иван Добрынин из Златоуста. Он стал серебряным призером и завоевал право выступить в составе сборной России на первенстве Европы в Ереване (Армения), сообщает региональный Минспорт.

Боксерский турнир среди юниоров 17—18 лет в Чите получился представительным. На ринг вышли более 150 боксеров из 19 стран. Хозяева соревнований одержали уверенную победу в командном зачете. Внес вклад в успех и перспективный спортсмен из Златоуста Иван Добрынин.

Южноуральский боксер провел четыре боя, в трех из них одержал победу. На пути к финалу в весовой категории до 57 кг он взял верх над соперниками из Армении, Сербии и Узбекистана и лишь в решающем поединке уступил представителю Африки.

Тренируется Иван Добрынин в Златоусте под руководством тренеров Данира Сайфуллина, Леонида Лихачева и Антона Блинова. Теперь он будет готовиться к еще более ответственным стартам — первенству Европы среди юниоров 17—18 лет. Эти соревнования пройдут в ноябре в Ереване.