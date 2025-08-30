Алексей Текслер поздравил двух южноуральских боксеров с выдающимися достижениями

Эдмонд Худоян в шестой раз выиграл чемпионат России, а Владислав Маточкин взял золото на первенстве Европы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с южноуральскими боксерами Эдмондом Худояном и Владиславом Маточкиным. Глава региона, будучи президентом региональной Федерации бокса, вручил спортсменам благодарственные письма Федерации и поздравил их со значимыми победами, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Совсем недавно Эдмонд Худоян в шестой раз завоевал золото чемпионата России, став первым шестикратным чемпионом в истории бокса Челябинской области. Всего он провел 10 чемпионатов страны.

«Один раз стать чемпионом — это серьезное достижение, а потом еще пять раз это повторить и стать шестикратным чемпионом — это, безусловно, выдающееся достижение. Мы гордимся вами»,— сказал губернатор.

Сейчас Эдмонд Худоян активно готовится к чемпионату мира, который пройдет осенью в Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще одна звезда южноуральского бокса — 14-летний Владислав Маточкин. Боксом он занимается всего три года, но уже завоевал золото первенства УФО по боксу среди юношей 13-14 лет и одержал четыре победы на первенстве России среди юношей и девушек. Кроме того, юный спортсмен стал победителем первенства Европы. В числе других его достижений — первый юношеский разряд.

«Достигнуть определенного уровня в таком раннем возрасте— это здорово, но сохранить этот уровень, наверное, — самое сложное. Желаю вам, чтобы все у вас получилось»,— сказал Алексей Текслер.

Также глава региона поблагодарил тренеров и руководство спортшкол за подготовку спортсменов.