В Челябинской области более 15 тысяч человек занимаются боксом

Южноуральские спортсмены регулярно становятся призерами разных соревнований

Губернатор Челябинской области, президент региональной Федерации бокса Алексей Текслер вместе с членами Наблюдательного совета подвел итоги работы Федерации за прошедший год и определил ключевые направления развития бокса в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В 2024 году в Челябинской области прошло более 30 всероссийских, межрегиональных и региональных турниров, на которых выступили почти 2,5 тысячи спортсменов. Южноуральские боксеры завоевали 19 наград на международных турнирах и 226 медалей различного достоинства — на всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Кроме того, в этом году в Челябинске в третий раз состоялся один из крупнейших турниров по боксу «Кубок Танкограда».

«Победы южноуральцев на соревнованиях — хорошая мотивация для детей и подростков приходить в секции и школы, защищать спортивную честь Южного Урала. Кроме того, у нас есть все возможности повышать популярность бокса, мастерство бойцов, укреплять спортивные позиции региона и привлечь в спорт больше детей»,— отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что бокс в регионе отлично развивается. Сейчас этим видом спорта занимается более 15 тысяч человек.

«У нас в 35 муниципалитетах действуют боксерские секции и спортивные клубы. Уверен, что бокс должен быть доступен в каждом муниципальном образовании, и мы будем продолжать работу в этом направлении»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что Федерация бокса Челябинской области второй год подряд признается лучшей региональной федерацией, что свидетельствует о системной работе, которая ведется как со спортсменами, так и с молодежью.

Отдельное внимание на заседании было уделено проекту «Бокс в школу», который охватывает 47 учебных заведений и более 10 тысяч детей, а также работе Федерации с ветеранами СВО. Алексей Текслер отметил, что регулярные тренировки способствуют реабилитации и социализации бойцов. Кроме того, ветераны СВО и активисты федерации проводят «Уроки мужества» в школах и вузах, а также различные турниры для военнослужащих и их семей.

Впереди — новые масштабные и серьезные задачи: развитие массового бокса, детско-юношеских школ, достижение профессиональных результатов.

«Это пирамида, в основе которой массовый детско-юношеский бокс, а на вершине — профессиональные достижения наших спортсменов. Все должны способствовать достижению этих результатов»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее губернатор поздравил южноуральских боксеров Эдмонда Худояна и Владислава Маточкина с выдающимися достижениями.