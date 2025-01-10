Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян выступит на Кубке России в Самаре

Челябинская область на соревнования в Самару делегировала четырех спортсменов

Стал известен предварительный состав участников Кубка России по боксу, который пройдет с 21 по 25 января в Самаре. В нем выступят четыре спортсмена Челябинской области во главе с бронзовым призером чемпионата мира, пятикратным чемпионом страны Эдмондом Худояном из Златоуста, сообщает региональная Федерация бокса.

Турнир в Самаре откроет спортивный год для ведущих боксеров страны и станет первой проверкой их физической формы. Готовятся к соревнованиям и четыре южноуральских боксера — Эдмонд Худоян и Андрей Стоцкий, а также дающие параллельный зачет Челябинской области Максим Шведюк и Иван Романчук из Севастополя.

Кубок России пройдет с 21 по 25 января в универсальном комплексе «МЛТ Арена». Сначала спортсменам предстоит по олимпийской системе провести предварительные поединки, а в последний день соревнований состоятся финальные бои во всех 13 весовых категориях. Отметим, что в каждой категории за победу будут биться 8 боксеров.

Напомним, что в прошлом году Кубок России по боксу среди мужчин также прошел в Самаре. Турнир также проводился на призы двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.