Алексей Текслер призвал вовлекать молодежь Челябинской области в бокс

На встрече с представителями региональной Федерации бокса он обсудил развитие этого вида спорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с представителями Федерации бокса региона, тренером сборной России Виктором Фархутдиновым и боксером Эдмондом Худояном. Они обсудили итоги прошедшего в ОАЭ чемпионата мира по боксу и развитие этого вида спорта в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер отметил успешное выступление сборной России на чемпионате мира, за что поблагодарил уроженца Златоуста Виктора Фархутдинова. Он подчеркнул, что подготовка к соревнованиям шла в непростых условиях. Но выступление всей команды — под своими флагом и гимном, наконец, — произвело явное впечатление на мировую боксерскую общественность.

Особо Алексей Текслер поздравил златоустовца Эдмонда Худояна, который на чемпионате завоевал серебро, назвав его живой легендой челябинского бокса. Глава региона добавил, что такие примеры важны для начинающих боксеров.

«Ребята видят, что могут тренироваться рядом с чемпионом, и это для них очень важно»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что успехи на мировом уровне связаны с эффективной подготовкой спортсменов в регионах. А в Челябинской области эта подготовка является одной из лучших. А значит, и будущее поколение боксеров вполне может блистать на мировой арене. Главное — вовлекать молодежь в этот вид спорта.

«Количественный рост обязательно приведет к повышению качества подготовки, тем более что у нас сильный и профессиональный тренерский состав»,— отметил глава региона.

На встрече также обсудили положительную динамику в развитии женского бокса и вопросы допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе на Олимпийские игры.

Представители Федерации бокса поблагодарили Алексея Текслера и правительство за постоянную поддержку.