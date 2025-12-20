Боксер Эдмонд Худоян оценил свое выступление на чемпионате мира

Он считает, что не проиграл в финале турнира в Дубаи

В челябинском аэропорту встретили серебряного призера чемпионата мира Эдмонда Худояна и главного тренера сборной России по боксу Виктора Фархутдинова. Спортсмен и его наставник вернулись с наградами с чемпионата мира, прошедшего в Дубаи (ОАЭ). Боксер из Златоуста завоевал серебряную медаль, а российская команда под руководством нашего земляка добилась исторического достижения — семь спортсменов завоевали титул чемпионов мира, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В челябинском аэропорту боксера Эдмонда Худояна и главного тренера сборной России по боксу Виктора Фархутдинова встречали спортивные руководители региона, а также представители региональной федерации бокса. Среди них — замминистра спорта региона Виталий Якушев, директор Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Антон Кудинов, главный тренер сборной региона Артем Зайцев и, конечно же, сами боксеры — друзья и коллеги Эдмонда Худояна — Андрей Стоцкий, Тамерлан Касымов, Дониер Назаров, Ахмадшох Махмадшоев и другие наши титулованные спортсмены.

Эдмонд Худоян, как показалось, находился в хорошем расположении духа. Даже несмотря на долгий перелет. Ему не удалось завоевать титул чемпиона мира IBA, но своему результату он остался удовлетворен.

«У меня уже есть серебро и бронза чемпионатов мира. Осталось сделать еще один шаг, следующая цель — золото», — отметил Эдмонд Худоян.

Говоря о финальном поединке, боксер отметил высокий уровень организации и конкуренции на турнире, где были представлены 118 стран. Проведя четыре тяжелых боя, в решающей схватке он уступил азербайджанскому спортсмену.

«Мне многие говорят, что это поражение нужно принять как стечение обстоятельств», — добавил он, намекая на спорные судейские решения, детализировать которые не стал.

После короткого отдыха, который необходим для психологического восстановления после напряженного года, спортсмена ждет усиленная работа. Главные цели Эдмонд обозначил: завоевать олимпийскую лицензию, повторить успех и стать двукратным чемпионом Европы, в конечном итоге — выиграть золото чемпионата мира.

Отдельные слова признательности спортсмен адресовал Федерации бокса Челябинской области, назвав регион своей родиной, где созданы все условия для подготовки. Он поблагодарил губернатора Алексея Текслера, директора Центра олимпийской подготовки Антона Кудинова и своего личного тренера Артема Зайцева, подчеркнув, что работает в большой и сильной команде.

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов также поблагодарил большую команду, которая помогла добиться исторического результата. А еще отдельно поблагодарил Челябинскую область и губернатора Алексея Текслера за вклад в подготовку спортсменов и раскрыл детали, которые привели команду к высоким результатам.

«Все, что нужно было, было предоставлено: и витаминизация, и условия. Подготовка была на высоком уровне. И сам турнир в Дубаи был очень сильным по составу, собрал многократных чемпионов мира, победителей Олимпийских игр. У нас была очень хорошая команда, семь золотых медалей — это великолепный результат», — добавил Виктор Фархутдинов.

Особую признательность тренер выразил руководству страны, лично президенту Владимиру Путину, а также министру спорта и главе Федерации бокса России за поддержку и тёплый приём, который был организован для чемпионов в Москве. Он отметил, что материальное поощрение и признание являются важным стимулом для спортсменов.

«Впереди очень тяжелый год — Олимпийский, год Кубка мира. Команда сильная, команда достойная. Мы всегда готовы», — заключил главный тренер, подчеркнув, что, несмотря на успехи, у сборной еще есть потенциал для роста.

Напомним, что на чемпионате мира по боксу IBA Эдмонд Худоян завоевал серебряную медаль. В решающем бою в категории до 48 кг он уступил сопернику из Азербайджана. Сборная России на турнире добилась исторического достижения, завоевав 7 золотых медалей — это лучший результат в истории отечественного бокса.