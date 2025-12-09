Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян с победы стартовал на чемпионате мира

В стартовом поединке он уверенно разобрался с соперником из Ботсваны

На чемпионате мира IBA по боксу в Дубае успешно провел первый поединок Эдмонд Худоян. Спортсмен из Златоуста уверенно победил в 1/8 финала Кобамело Молатлеги из Ботсваны. В четвертьфинальном раунде турнира россиянину предстоит теперь провести бой с соперником из Австралии, сообщает Федерация бокса России.

Эдмонд Худоян не испытал проблем в своем первом поединке на чемпионате мира IBA. Он уверенно выиграл у соперника из Ботсваны единогласным решением судей.

«Первый бой на крупных турнирах всегда на эмоциях, волнение слегка присутствует. Задача была провести бой полностью, продышаться. В следующем бою мне предстоит сразиться с австралийцем. У него соперник снялся. А это значит, что ему нужно будет проводить первый бой, а это непросто. Я же успел войти в тонус турнира, и это хорошо», — рассказал Эдмонд Худоян пресс-службе ФБР.

Российский боксер также поделился своим мнением относительно того, какие соперники могут помешать ему в борьбе за золото в весовой категории до 48 килограммов. По словам Худояна, фаворитами здесь являются чемпион Азии Бектемир Меликузиев из Узбекистана и казах Темиртас Жусупов. Есть сильные ребята в этом весе из Азербайджана и Грузии.

Напомним, что Эдмонд Худоян является шестикратным чемпионом России, чемпионом Европы — 2024 и бронзовым призером чемпионата мира — 2023.