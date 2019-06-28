Боксер из Челябинска стал победителем спартакиады учащихся России

Антон Касимовский отличился в категории до 69 килограммов.

Челябинский боксер Антон Касимовский стал победителем IX спартакиады учащихся России, которая проходила в подмосковном Раменском. Ученик Виктор Приболовца отличился в категории до 69 килограммов.



В финальном поединке челябинец победил Аббаса Алиева из Омской области, таким образом завоевав спартакиадное «золото» и выполнив норматив мастера спорта России.



Антон первый бой выиграл у Захара Кислых из Курской области. Поединок был очень тяжелый. Соперник «вязал» его, хватал за шею, броски делал какие-то, но Касимовский разобрался с этим парнем. Второй, полуфинальный бой состоялся с Павлом Чинчиковым из Нижегородской области, который был как плита. То есть тяжело было его пробить. Однако подобрали к нему ключи — сериями ударов по корпусу и голове. Самая сложная, конечно, встреча — финальная, против левши из Омска, финалиста первенства России. Труднее всего пришлось в третьем раунде. Но и здесь нашлись решения в виде частых ударов по печени. Добавлю, что здесь собрались лучшие из лучших этого возраста, победители своих округов и регионов, медалисты первенств страны. И выиграть в такой компании — дорогого стоит. — рассказал сайту «Первый областной» тренер чемпиона Виктор Прибоволец.

Еще один южноуралец, Данила Петров из Миасса, добыл «бронзу» в весе до 91 килограмма. В полуфинальном бою он уступил Денису Козлову из Мордовии.



Отметим, что в состязаниях финального этапа IX летней спартакиады приняли участие сильнейшие спортсмены страны от 2001 года рождения.

