Боксер Эдмонд Худоян завоевал Кубок мэра Еревана

Спортсмен из Златоуста помог сборной России выиграть командный турнир

В Армении завершился международный турнир по боксу — Кубок мэра Еревана. Успешно в нем выступил Эдмонд Худоян из Златоуста, он выиграл турнир и помог сборной России одержать победу в командном зачете. Эти соревнования являлись одним из этапов подготовки лидеров национальной сборной к чемпионату мира — 2025, сообщает региональная Федерация бокса.

На турнире в Ереване сборная России одержала убедительную победу в командном зачете. В ее активе 12 наград, в том числе 6 — высшей пробы. Внес свой вклад в общий успех и боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. Пятикратный чемпион России, чемпион Европы — 2024 уверенно выиграл турнир, завоевав золотую медаль.

Подопечный Артема Зайцева в полуфинале и финале уверенно разобрался с хозяевами ринга. Причем в решающем поединке с ним соперничал «старый знакомый» Барегам Арутюнян. Именно он стал его оппонентом в финале чемпионата Европы прошлого года в Белграде (Сербия). Наш земляк снова оказался сильнее спортсмена из Армении.

Отметим, что международный турнир в Ереване стал одним из этапов подготовки российской сборной к чемпионату мира — 2025. Он пройдет с 1 по 15 мая в Турции. Здесь боксеры разыграют 13 комплектов наград.