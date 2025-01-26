Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян стал победителем Кубка России по боксу

Он одержал победу в весовой категории 48 кг

В Самаре завершился Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В весовой категории 48 кг уверенную победу одержал боксер из Златоуста, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян: финальный поединок со своим соперником из Московской области Володей Мнацаканяном он завершил со счетом 5:0, сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

«Он достойный соперник, я с ним уже в восьмой раз встречаюсь. С Володей не стоишь на месте, а с каждым боем растешь, как спортсмен, так что спасибо ему»,— поделился эмоциями Эдмонд Худоян.

Эдмонд Худоян одержал победу над соперниками во всех трех поединках в рамках соревнований.

Теперь, по словам боксера, он сосредоточится на основной цели — золотой медали чемпионата мира. Он напомнил, что бронзовая у него уже есть, и теперь надо повысить планку. Профессиональные бои до чемпионата мира златоустовский боксер проводить не планирует.

Напомним, в прошлом году Эдмонд Худоян также завоевал Кубок России, одержав победу во всех трех поединках.

