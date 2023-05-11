Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян гарантировал себе медаль чемпионата мира

В четвертьфинале он по очкам выиграл у сильного тайца Вуттичая Юрачаи

В Ташкенте (Узбекистан) близится к развязке чемпионат мира по боксу. Вчера вечером, 10 мая, стали известны все полуфиналисты турнира. Среди них оказался и боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. В четвертьфинальном поединке он единогласным решением судей победил сильного соперника из Таиланда — серебряного призера ЧМ-2021 Вуттичая Юрачаи. Наш земляк гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На чемпионате мира — 2023 в Ташкенте Эдмонд Худоян одержал свою третью победу в весовой категории до 48 кг. В этот раз южноуральскому спортсмену пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы одержать верх. Его соперником по четвертьфиналу оказался посеянный под вторым номером на турнире серебряный призер прошлого чемпионата мира Вуттичай Юрачаи из Таиланда.

Единогласным решением судей боксер из Златоуста одержал победу и вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль турнира (поединки за третье место в боксе не проводятся. — Прим. авт.).

«Я боксировал на реакции своего страха, и у меня были опасения, но все сложилось в мою пользу. Соперник очень сильный — финалист чемпионата мира в Белграде, второй сеяный на турнире. Да, я гарантировал себе бронзовую медаль, но не хочу останавливаться на этом. Не буду загадывать, но это может быть мой последний чемпионат мира, поэтому мне нужен максимальный результат», — отметил Эдмонд Худоян после своего победного боя.

Достойно выступили вчера и другие российские боксеры — сразу шесть наших соотечественников вышли в полуфинал соревнований. Следующим соперником Эдмонда Худояна станет чемпион Азии — 2022 Санжар Ташкенбаев из Казахстана.

«День выдался очень сложным. Нашим ребятам противостояли достойные соперники. Шесть наших ребят гарантировали себе медали турнира — результат достойный. Будем стараться, чтобы в решающих поединках за золото было представлено максимальное количество наших ребят», — подвел итоги четвертьфиналов главный тренер российской команды уроженец Златоуста Виктор Фархутдинов.

Напомним, на чемпионате мира — 2023 боксеры разыграют звание сильнейших в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 5,2 миллиона долларов. Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призеры — по 100, бронзовые — по 50. Согласно решению IBA, российские боксеры выступают на чемпионате мира с национальной атрибутикой.