Алексей Текслер поздравил боксера из Златоуста с серебром чемпионата мира

Эдмонд Худоян провел три победных поединка, но уступил сопернику в финале

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил спортсмена с новым значимым успехом, отметив, что Эдмонд Худоян все ближе к высшей ступени пьедестала почета.

«Двигаться к ней ты начал в 2023 году, завоевав бронзовую медаль на мировом первенстве в Ташкенте. Мы верим, что шестикратный чемпион России и чемпион Европы, наш замечательный земляк, обязательно возьмет золото чемпионата мира»,— сказал Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил боксера за мужество, а также за прославление челябинской школы бокса. Он добавил, что Южный Урал гордится им и верит в новые блистательные победы.

Напомним, чемпионат мира IBA по боксу проходил в Дубае. Эдмонд Худоян одолел соперников из Ботсваны, Австралии и Казахстана, но уступил азербайджанцу в финальном поединке.