Челябинец Андрей Стоцкий принял решение перейти в профессиональный бокс

Он проведет третий поединок на турнире «Битва на Урале»

На предстоящем турнире по боксу «Битва на Урале» проведет свой третий бой на профессиональном ринге Андрей Стоцкий. Челябинский тяжеловес на протяжении долгих лет входил в состав сборной России, выиграл множество титулов в любительском боксе, в том числе и золото чемпионата страны в 2021 году. Теперь Андрей Стоцкий планирует добиться успеха в профи, перезагрузив свою карьеру для того, чтобы выйти на еще более высокий уровень в своем развитии.

«Эх, ему бы еще добавить в старательности на тренировках — цены бы не было», — сказал мне как-то главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов. Команда уже построена, все в сборе, готовы ждать указаний. А Андрея Стоцкого все нет — опаздывает. Оказывается, это у него уже вошло в систему. Уже позже общаясь с другими нашими известными тренерами, узнаю от них любопытные подробности.

«Андрей — очень талантливый парень, с хорошей базовой подготовкой. Ему еще в юном возрасте заложили правильные и нужные установки. Ну, а сейчас он уже немного устал от бокса, нет драйва и эмоций от тренировок. И это нормально, многие ребята проходят через это. Стоцкому нужен новый вызов и мотивация», — сказал автору строк один специалист, имя которого я называть не буду.

С ним трудно не согласиться. Каждый, кто знаком с Андреем Стоцким, наверняка скажет примерно то же самое. Да и сам спортсмен в своем интервью подтверждает эти слова.

«Убежден в том, что мой уровень бокса не зависит от супертренировок. Он у меня умный и техничный, зависит от ситуации. Да, нужно физически уметь выдержать три раунда. Но залог моего успеха — умение „прочитать“ противника, заставить его нервничать и тактически его победить. Благодаря этим качествам я и состоялся как боксер», — сказал Андрей в одном из интервью в августе прошлого года.

После общения с автором строк Андрей достает свой телефон и показывает свои фотографии. А там — красавица-жена с не менее прекрасной дочуркой, которой на тот момент было 2,5 годика (сейчас ей, наверное, уже три стукнуло). Я смотрю на них и понимаю, что мне хочет сказать Андрей: ну какой еще бокс? Все свое время и внимание нужно отдавать двум этим прекрасным созданиям. «Да, бокс — это моя работа. Я занимаюсь любимым делом. Но он не заменит мне главного — семьи. Поэтому он, возможно, отошел немного на второй план», — сказал мне тогда Андрей.

Умение работать на дистанции, чувствовать ее — это у талантливых боксеров заложено природой. А теперь представьте, что такой боец еще умеет здорово работать ногами, передвигаясь по рингу и сильно бьет с обеих рук. Вот вам и универсальный, тактически грамотный и обученный боксер в лице Андрея Стоцкого. Эти качества и должны ему помочь проявить себя на профессиональном ринге.

Свой дебютный бой он провел в Челябинске в конце прошлого года на турнире PRAVDA — 23 декабря в ДС «Юность» прошел вечер профессионального бокса. Именно здесь и состоялся дебют Андрея Стоцкого как боксера-профи. Во втором раунде челябинец победил техническим нокаутом опытного Дениса Царюка из Санкт-Петербурга. Свидетелем этого триумфа стал и посетивший турнир губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поздравил бойца с ярким дебютом, а тот в долгу не остался, заявив, что еще порадует публику своими победами в профи.

«Я готов к большим победам и боям! Есть желание выйти на высокий уровень и доказать, что в России умеют готовить сильных и талантливых боксеров. Я знаю, на что способен. И понимаю, что все зависит только от меня. Я не боюсь конкуренции. Самый опасный соперник — это я сам», — сказал тогда Андрей Стоцкий.

В марте этого года челябинец провел свой второй поединок в профи. На турнире в Ереване его соперником стал Равшанбек Джаббаров из Узбекистана. И вновь досрочная победа — Стоцкий, как показалось, даже продышаться не успел. Теперь его ждет третий бой в «Битве на Урале». К нему он готовился во Владикавказе под руководством авторитетного тренера Виталия Сланова. Поделился с челябинцем уроками мастерства и известный боксер-профессионал Мурат Гассиев, представляющий компанию UralBoxingPromotions.

Все это вместе взятое позволило Андрею Стоцкому получить новый опыт и мотивацию к достижению новых целей и задач. Бокс снова дает ему эмоции и желание быть лучше и сильней. Он видит перед собой ориентир куда и к чему стремиться. И «Битва на Урале» — одна из ступенек к тому, чтобы в отдаленной перспективе взойти на трон.

Вечер профессионального бокса «Битва на Урале» пройдет 12 мая во Дворце спорта «Юность». Организаторами турнира выступят промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области. Начало — в 19:00. Приобрести билеты можно в городских зрелищных кассах или на сайте.

Возрастное ограничение: 18+