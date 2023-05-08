На предстоящем турнире по боксу «Битва на Урале» проведет свой третий бой на профессиональном ринге Андрей Стоцкий. Челябинский тяжеловес на протяжении долгих лет входил в состав сборной России, выиграл множество титулов в любительском боксе, в том числе и золото чемпионата страны в 2021 году. Теперь Андрей Стоцкий планирует добиться успеха в профи, перезагрузив свою карьеру для того, чтобы выйти на еще более высокий уровень в своем развитии.
«Эх, ему бы еще добавить в старательности на тренировках — цены бы не было», — сказал мне как-то главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов. Команда уже построена, все в сборе, готовы ждать указаний. А Андрея Стоцкого все нет — опаздывает. Оказывается, это у него уже вошло в систему. Уже позже общаясь с другими нашими известными тренерами, узнаю от них любопытные подробности.
«Андрей — очень талантливый парень, с хорошей базовой подготовкой. Ему еще в юном возрасте заложили правильные и нужные установки. Ну, а сейчас он уже немного устал от бокса, нет драйва и эмоций от тренировок. И это нормально, многие ребята проходят через это. Стоцкому нужен новый вызов и мотивация», — сказал автору строк один специалист, имя которого я называть не буду.
С ним трудно не согласиться. Каждый, кто знаком с Андреем Стоцким, наверняка скажет примерно то же самое. Да и сам спортсмен в своем интервью подтверждает эти слова.
«Убежден в том, что мой уровень бокса не зависит от супертренировок. Он у меня умный и техничный, зависит от ситуации. Да, нужно физически уметь выдержать три раунда. Но залог моего успеха — умение „прочитать“ противника, заставить его нервничать и тактически его победить. Благодаря этим качествам я и состоялся как боксер», — сказал Андрей в одном из интервью в августе прошлого года.
После общения с автором строк Андрей достает свой телефон и показывает свои фотографии. А там — красавица-жена с не менее прекрасной дочуркой, которой на тот момент было 2,5 годика (сейчас ей, наверное, уже три стукнуло). Я смотрю на них и понимаю, что мне хочет сказать Андрей: ну какой еще бокс? Все свое время и внимание нужно отдавать двум этим прекрасным созданиям. «Да, бокс — это моя работа. Я занимаюсь любимым делом. Но он не заменит мне главного — семьи. Поэтому он, возможно, отошел немного на второй план», — сказал мне тогда Андрей.
Умение работать на дистанции, чувствовать ее — это у талантливых боксеров заложено природой. А теперь представьте, что такой боец еще умеет здорово работать ногами, передвигаясь по рингу и сильно бьет с обеих рук. Вот вам и универсальный, тактически грамотный и обученный боксер в лице Андрея Стоцкого. Эти качества и должны ему помочь проявить себя на профессиональном ринге.
Свой дебютный бой он провел в Челябинске в конце прошлого года на турнире PRAVDA — 23 декабря в ДС «Юность» прошел вечер профессионального бокса. Именно здесь и состоялся дебют Андрея Стоцкого как боксера-профи. Во втором раунде челябинец победил техническим нокаутом опытного Дениса Царюка из Санкт-Петербурга. Свидетелем этого триумфа стал и посетивший турнир губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поздравил бойца с ярким дебютом, а тот в долгу не остался, заявив, что еще порадует публику своими победами в профи.
«Я готов к большим победам и боям! Есть желание выйти на высокий уровень и доказать, что в России умеют готовить сильных и талантливых боксеров. Я знаю, на что способен. И понимаю, что все зависит только от меня. Я не боюсь конкуренции. Самый опасный соперник — это я сам», — сказал тогда Андрей Стоцкий.
В марте этого года челябинец провел свой второй поединок в профи. На турнире в Ереване его соперником стал Равшанбек Джаббаров из Узбекистана. И вновь досрочная победа — Стоцкий, как показалось, даже продышаться не успел. Теперь его ждет третий бой в «Битве на Урале». К нему он готовился во Владикавказе под руководством авторитетного тренера Виталия Сланова. Поделился с челябинцем уроками мастерства и известный боксер-профессионал Мурат Гассиев, представляющий компанию UralBoxingPromotions.
Все это вместе взятое позволило Андрею Стоцкому получить новый опыт и мотивацию к достижению новых целей и задач. Бокс снова дает ему эмоции и желание быть лучше и сильней. Он видит перед собой ориентир куда и к чему стремиться. И «Битва на Урале» — одна из ступенек к тому, чтобы в отдаленной перспективе взойти на трон.
Вечер профессионального бокса «Битва на Урале» пройдет 12 мая во Дворце спорта «Юность». Организаторами турнира выступят промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области. Начало — в 19:00. Приобрести билеты можно в городских зрелищных кассах или на сайте.
Возрастное ограничение: 18+