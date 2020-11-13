Бодибилдерша из Челябинска стала чемпионкой мира

Татьяна Мандолина завоевала золото в категории «бодифитнес».

Челябинка стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Татьяна Мандолина во второй раз в карьере завоевала золото мирового форума в категории «бодифитнес» до 163 сантиметров. Соревнования прошли в Испании в городе Санта Сусанна.



Как отметили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области, для Татьяны Мандолиной эта победа оказалась тяжелой из-за трудностей в подготовке, связанных с текущей эпидситуацией. Сама поездка на чемпионат мира носила большие риски.

«Учитывая многочисленные трудности, которые сопутствовали при подготовке к чемпионату мира, считаю, наши спортсмены выступили выше всяких похвал. И даже седьмое место Евгения Цисаря можно расценивать как успех. Ну а наша Татьяна Мандолина в очередной раз подтвердила, что на сегодняшний день в мире ей равных нет»,— подвел итог выступлению южноуральских спортсменов на чемпионате мира президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Челябинской области Иван Литвак.

Отметим, что ещё один представитель Южного Урала — Евгений Цисарь на чемпионате мира занял седьмое место. Всего Челябинскую область на турнире должны были представлять четыре спортсмена, но двукратные чемпионы России Евгения Филатова и Рубин Гайнуллин решили пропустить турнир.