Спортивный комплекс может появиться в Миассе

Проект строительства обсудили с инвесторами.

На пустыре возле стадиона «Труд» в Миассе может появится новый спортивный комплекс. Масштабную стройку здесь планируют начать в 2022 году. Инвесторы планируют поставить объект площадью 15 000 квадратных метров. Внутри расположится зал для мини-футбола и баскетбола, а трибуны будут вмещать не меньше 2 000 человек.



«Конечно, расположение нашего города прямо говорит само за себя. Для Южного Урала расположен просто идеально для проведения соревнований. Чтобы из одной точки в другую не ездить — наш город прямо очень хорошо лежит на карте»,— отметил инвестор Сергей Мараков.

Также в спортивном комплексе планируют поставить медицинский центр и несколько бассейнов. Один из них — на 50 пловцов, остальные — для соревнований по водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

«У нас сейчас по спортивным школам запущено анкетирование. Опрашиваем тренеров и руководителей спортивных школ, чтобы они хотели видеть в этом спортивном комплексе. Это, действительно, такой масштабный проект, не на один год рассчитанный»,— подчеркнул начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Миасса Владимир Васильев.

Проект спортивного комплекса сделают в 2021 году. Тогда же проведут госэкспертизу, и уже в 2022-м начнётся строительство.