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/ Журнал France Football назвал российского голкипера лучшим вратарем в истории

Журнал France Football назвал российского голкипера лучшим вратарем в истории

Лев Яшин оказался единственным представителем нашей страны.
сегодня в 11:59
  |  Спорт

Авторитетный французский журнал France Football составил список лучших вратарей в истории футбола. На первом месте в топ-10 издание разместило вратаря сборной СССР по футболу и московского «Динамо» Льва Яшина. По версии France Football легендарный голкипер является сильнейшим из стражей ворот за всю историю игры с мячом.

В тройку лучших также вошли англичанин Гордон Бэнкс (2 место) и итальянец Дино Дзофф (3 место). Из ныне действующих футболистов в список попали Джанлуиджи Буффон, выступащий за французский «Пари Сен-Жермен» (4 место), Мануэль Нойер из «Баварии» (5 место), и Икер Касильяс, который сейчас защищает цвета «Порто» (8 место).

Кроме того, в список попали датчанин Петер Шмейхель (6 место), немец Зепп Майер (7 место), голландец Эдвин Ван Дер Сар (9 место) и Питер Шилтон из Англии (10 место).

Отметим, что Лев Яшин — единственный в истории футбола вратарь, который завоевал награду «Золотой мяч». Кроме этого, в активе Льва Яшина золото Олимпийских игр в Мельбурне, а также золотая и серебряная медаль чемпионатов Европы во Франции и Испании.

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