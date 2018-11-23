/ Двух уральцев задержали после массовой драки футбольных фанатов

Одним из них оказался житель Екатеринбурга.

Нашумевшее избиение футбольных фанатов клуба «Амкар» из Перми переросло в уголовное дело о хулиганстве. Полиция задержала двух участников драки. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Сосновского районного суда.

21 ноября дежурный судья освободил из-под стражи одного из участников, жителя Екатеринбурга. Он согласился сотрудничать со следствием. Второму участнику продлили задержание на 24 часа. 22 ноября ему отменили заключение под стражей и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 декабря. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Сосновского районного суда.

Столкновение фанатов из Екатеринбурга и Челябинска с пермскими болельщиками произошло в начале сентября этого года. Ролик с избиением фанатов «Амкара» попал в сеть.

Екатеринбург + Челябинск. ~25 человек палят бас Перми, которые возвращаются с матча в Коркино. На предложение остановиться пермяки дают деру по встречке, устраивая дикую погоню. В итоге, совместными усилиями бас был остановлен. С баса вышел драться один человек. Кого смогли — достали, положили. — гласит пост в канале «Новости ОколоФутбола» в Telegram.

Инцидент получил широкую огласку в интернете. Позднее сотрудники полиции начали расследование. Отметим, сами пострадавшие не стали обращаться в органы правопорядка.