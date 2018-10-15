/ Стадион для будущих футболистов и центральный сквер скоро завершат в Челябинске

Объекты сегодня осмотрел Борис Дубровский.

Осталось три месяца до завершения работ, начатых в Челябинске по программе «Реальные дела» и «Формирование комфортной городской среды». Реконструируют и обустраивают не только дворы жилых домов, но и общественные пространства. Их сегодня проинспектировал губернатор Борис Дубровский. Губернатор вместе с помощниками и съемочными группами посетил стадион «Факел», где тренируются юные футболисты. Он спросил, чего еще не хватает спортсменам на поле, и назвал команду будущим российского футбола.

В нашей стране футбол всегда был одним из любимых видов спорта, а успешное выступление сборной России на Чемпионате мира еще больше популяризировало этот вид спорта среди молодежи. Развитие детского спорта — это одна из приоритетных задач правительства области, поэтому мы должны уделять должное внимание таким объектам, как стадион «Факел». Улучшенная материально-техническая база позволит юным футболистам добиться новых высот и побороться за золотые медали Чемпионата России. — сообщил Борис Дубровский.

Вторым объектом, который посетил губернатор, стал сквер «Алое поле». Здесь не просто меняют плитку на проложенных когда-то дорожках, а модернизируют сеть тропинок. Преображают спортивную площадку, трибуны. Глава региона попросил также обратить внимание на дворец пионеров — отремонтировать входную группу, фасад здания. И подумать, как посетителям сквера от входа в ДПШ попасть на трибуны не через спортивную площадку.

В марте проект благоустройства парка занял первое место в рейтинговом голосовании, и это понятно: горожане отдыхают в нем семьями уже многие поколения. Здесь находится любимый многими Дворец Пионеров и площадь вокруг Орленка, которая стала одной из «визитных карточек» Челябинска. Реконструкция «Алого поля» — это народный наказ, и он будет выполнен. — прокомментировал Борис Дубровский.

Не забыл губернатор проверить и дворы. Один в Курчатовском районе можно назвать образцовым. На большой территории заасфальтировали проезды, сделали парковку, поставили скамейки и урны, обновили ограждение и покрытие спортплощадки, а старые гаражи снесли.

Отметим, что Челябинская область выделила больше миллиарда рублей на формирование комфортной городской среды.