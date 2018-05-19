/ Бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу начинаются во дворах Челябинска

Игра ведется под контролем профессиональных инструкторов.

Почти установившаяся теплая погода позволяет спортсменам наконец выбраться на улицу. Любители баскетбола, волейбола, мини-футбола могут найти единомышленников на специализированных площадках во дворах Челябинска. Там профессиональные инструкторы будут проводить бесплатные тренировки по разным видам спорта.

Тренировки проводятся три раза в неделю. Мы стараемся максимально разнообразить наши занятия для того, чтобы и взрослым и детям всегда было интересно проводить время на спортивных площадках. — сообщил директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Также инструкторы и тренеры «Cпортивного города» готовы натренировать всех на сдачу норм ГТО. Каждый будний день в 10:00 для челябинцев будет открываться площадка на стадионе Колющенко. Тренеры обещают растяжку, подвижные игры, эстафету.