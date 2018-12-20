/ Челябинские баскетболисты успешно выступили на соревнованиях УрФО

Команды 2002 и 2003 годов проиграли ишь один раз.

Баскетболисты из Челябинской области стали призерами соревнований Уральского Федерального округа по баскетболу. Сборные юношей 2002 и 2003 года рождения, сформированные на базе ДЮСШ «Олимп» вышли в полуфинал соревнований.

Команда тренера Андрея Неволина юношей 2002 г. р. в финале уступила только сборной команде Свердловской области. В остальных играх челябинцы были на голову выше соперников и это не удивительно. Команда «Олимпа» пять лет подряд остается сильнейшей командой субъекта РФ и победителем Межрегиональной юношеской баскетбольной Лиги Чемпионата России по баскетболу. Игра сильнейших была интересна еще и тем, что за свердловчан с недавних пор играют «вчерашние» челябинцы — Сергей Куприянов и Кирилл Тарасенко. Команда Сергея Нечаева также выполнила задачу по выходу в следующий этап российского первенства. Из шести игр команда уступила позиции лишь один раз, позволив хозяевам площадки напрямую попасть в финал соревнований. Самыми «полезными» игроками турнира стали Данил, Борисов Евгений и Смолин Алексей. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, что челябинские баскетболисты ежегодно становятся финалистами российского баскетбольного первенства. Кроме того, Челябинск регулярно принимает полуфинальные этапы соревнований.

Стоит подчеркнуть и то, что большое внимание баскетболу уделяется в Министерстве спорта Челябинской области.