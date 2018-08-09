/ Боксер Денис Лебедев проведёт бой в Челябинске

Боец станет участником международного турнира.

Бой с участием известного российского боксёра Дениса Лебедева станет главным поединком вечера. Соперник российского бойца пока не определён, однако известно, что им станет боец из топ-15 рейтинга WBA. За свою карьеру Лебедев провёл 33 боя, из них 22 закончились победой нокаутом. В марте 2017 года Лебедев в восьмой раз подряд защитил титул суперчемпиона, однако на данный момент Лебедев считается чемпионом в отпуске.

Стоит отметить, что бои Дениса Лебедева всегда вызывают большой интерес не только у любителей бокса, но и у профессионалов и звезд — на его последний поединок приезжали Александр Поветкин, Никита Михалков, Михаил Галустян и другие известные гости. — сообщают в министерстве спорта.

В других поединках вечера встретятся россиянин Заур Абдуллаев и американец Генри Ланди. Спортсмен из Екатеринбурга будет защищать пояс Чемпиона мира WBC Silver.

Кроме того, на турнире выступят бойцы из Челябинска, экс-обладатель титула Чемпиона Европы по версии WBO и PABA Алексей Евченко и Евгений Павко. Алексей Евченко выиграл все свои поединки за последние два года, на счету Евгения Павко 16 побед в 19 боях.

Всего зрители увидят 9 поединков. Организаторы отмечают, что этот турнир станет первым масштабным событием в Челябинске, а соперники подобраны таким образом, что нельзя заранее назвать фаворитов. Турнир пройдёт 7 сентября на арене «Трактор» в Челябинске. Организатором мероприятия выступает компания RCC Boxing Promotions.