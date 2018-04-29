Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62 -0.73 75.21 -0.55
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Федор Емельяненко за 48 секунд выиграл бой четвертьфинала Bellator

Федор Емельяненко за 48 секунд выиграл бой четвертьфинала Bellator

Это самое короткое поражение для противника бойца из Америки.
сегодня в 14:33
  |  Спорт

В турнире Bellator принимает участие боец смешанных единоборств Федор Емельяненко. Накануне состоялся матч четвертьфинала, где на ринг против россиянина вышел американец Фрэнк Мир. Емельяненко одолел противника за 48 секунд. Это самый быстрый нокаут в карьере Мира.

Испытываю большую радость. Слава богу, мы победили. Нанес ли Мир какой-то урон? Надо посмотреть, но пока вроде ничего нет. Ну, разбил немного. — цитирует Федора Емельяненко РИА Новости.

Следующий бой Федора Емельяненко в рамках турнира Bellator запланирован на сентябрь. Противником будет Чейл Соннен из США.

Общество
Очевидец рассказал о встрече с Федором Емельяненко в челябинском автобусе
09.08.2017
Очевидец рассказал о встрече с Федором Емельяненко в челябинском автобусе
Спорт
Американец нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде
25.06.2017
Американец нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде
Общество
Сотрудник ОТВ Константин Устьянцев станет комментатором боя Федора Емельяненко
15.06.2016
Сотрудник ОТВ Константин Устьянцев станет комментатором боя Федора Емельяненко
Спорт
Федору Емельяненко выбрали соперника для первого боя после возвращения на ринг
18.12.2015
Федору Емельяненко выбрали соперника для первого боя после возвращения на ринг
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Теплым и дождливым будет Первомай в Челябинской области
сегодня в 14:53
Теплым и дождливым будет Первомай в Челябинской области
Спорт
Федор Емельяненко за 48 секунд выиграл бой четвертьфинала Bellator
  
сегодня в 14:33
Федор Емельяненко за 48 секунд выиграл бой четвертьфинала Bellator
Общество
Штормовой ветер снес козырек и повалил деревья в Челябинске
  
сегодня в 14:11
Штормовой ветер снес козырек и повалил деревья в Челябинске
Хоккей
В «Тракторе» останется не меньше 70% «бронзового» состава
сегодня в 13:31
В «Тракторе» останется не меньше 70% «бронзового» состава
Общество
Мэр Челябинска привел в порядок территорию у мемориала «Скорбящие матери»
сегодня в 12:48
Мэр Челябинска привел в порядок территорию у мемориала «Скорбящие матери»
Происшествия
Пьяного водителя, насмерть сбившего подростка в Бакале, взяли под стражу
сегодня в 12:35
Пьяного водителя, насмерть сбившего подростка в Бакале, взяли под стражу
Общество
Директора челябинской спортивной олимпийской школы проводили в последний путь
сегодня в 12:06
Директора челябинской спортивной олимпийской школы проводили в последний путь
Происшествия
Тело 10-летнего мальчика нашли в открытом сливном колодце
сегодня в 11:40
Тело 10-летнего мальчика нашли в открытом сливном колодце
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6