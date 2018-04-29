/ Федор Емельяненко за 48 секунд выиграл бой четвертьфинала Bellator

Это самое короткое поражение для противника бойца из Америки.

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В турнире Bellator принимает участие боец смешанных единоборств Федор Емельяненко. Накануне состоялся матч четвертьфинала, где на ринг против россиянина вышел американец Фрэнк Мир. Емельяненко одолел противника за 48 секунд. Это самый быстрый нокаут в карьере Мира.

Испытываю большую радость. Слава богу, мы победили. Нанес ли Мир какой-то урон? Надо посмотреть, но пока вроде ничего нет. Ну, разбил немного. — цитирует Федора Емельяненко РИА Новости.

Следующий бой Федора Емельяненко в рамках турнира Bellator запланирован на сентябрь. Противником будет Чейл Соннен из США.