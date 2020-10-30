«Металлург» проиграл третий матч подряд

«Сталевары» на свой площадке уступили «Салавату Юлаеву».

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Третье поражение подряд на своей площадке потерпел магнитогорский «Металлург». Команда Ильи Воробьёва уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1:4.



Перед началом игры в составе магнитогорцев произошёл ряд изменений. В состав вернулись сразу четыре игрока, отбывавших самоизоляцию: Артём Минулин, Егор Коробкин, Егор Мартынов и Игорь Швырёв. Встречу в воротах «Металлурга» начинал Глеб Носов. Именно он пропустил первый гол в матче. На третьей минуте отличился Маркус Гранлунд. Во втором периоде он же вновь огорчил магнитогорских болельщиков, а Глеба Носова заменили на Артёма Загидулина.

Единственный свой гол «Магнитка» забросила во второй половине второго периода. Андрей Нестрашил коньком замкнул прострел Егора Мартынова на пятачок. Тренерский штаб «Салавата Юлаева» взял запрос на правильность взятия ворот, но судьи не увидели нарушения правил.

На третий игровой отрезок команды вышли при счёте 2:1 в пользу «Салавата Юлаева». Однако вместо возвращения в игру магнитогорцы пропустили ещё два гола. В самом начале периода Тему Хартикайнен сделал счёт 1:3, а затем Сакари Манинен установил окончательные цифры на табло. Магнитогорцы попытались провести несколько атак, но взломать оборону Уфимцев они не смогли.

Отметим, что это поражение стало для «Металлурга» третьим подряд. Следующую игру команда Ильи Воробьёва также проведёт на своей площадке. В гости к «сталеварам» приедет челябинский «Трактор». Прямую трансляцию первого в сезоне «Уральского дерби» в прямом эфире покажет телеканал ОТВ и сайт 1obl. tv. Также текстовую трансляцию события проведёт сайт «Первый областной».

«Металлург» (Магнитогорск) 1:4 «Салават Юлаев» (Уфа) (0:1; 1:1; 0:2)

Голы:

2.57. Маркус Гранлунд, «Салават Юлаев», 0:1

29.38. Маркус Гранлунд, «Салават Юлаев», 0:2

32:27. Андрей Нестрашил, «Металлург», 1:2

40:06. Тему Хартикайнен, «Салават Юлаев», 1:3

44:21. Сакари Манинен, «Салават Юлаев», 1:4

Статистика матча: Броски: 59-56; Броски в створ: 29-30; Голы: 1-4; Вбрасывания: 40-27; Блокированные броски: 12-18; Силовые приемы: 15-10; Время в атаке: 12:11-08:36; Штраф: 2-4.

Голы и лучшие моменты матча: