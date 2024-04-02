Баскетболисты «Славянки» выиграли первый матч серии плей-офф у «ЧГУ-Атланты»

Челябинская команда с победы стартовала в четвертьфинале Высшей лиги

Баскетбольный клуб «Славянка» победно завершил первый поединок четвертьфинала плей-офф в Высшей лиге. Сегодня, 2 апреля, челябинки выиграли в Чебоксарах у команды «ЧГУ-Атланта» со счетом 55:53. Самой результативной в составе «Славянки» стала 55:53, набравшая 17 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды финишировали с идентичными показателями в регулярном чемпионате Высшей лиги, набрав равное количество очков. Однако по разнице забитых и пропущенных мячей «Славянка» расположилась строчкой выше соперниц, заняв 4-е место. Очная встреча команд из Челябинска и Чебоксар обещала быть равной и бескомпромиссной.

Поединок в столице Чувашии неудачно начали оба коллектива. У девушек не пошел бросок, не лучшим образом удавалось доводить свои атаки до точного попадания в кольцо соперника. В итоге стартовый отрезок завершился со счетом 10:9 — крайне низкая результативность для баскетбола. Главным образом это можно объяснить невысоким процентом попадания бросков с игры — 21% у хозяев и 34% в гостей.

Чуть лучше дела пошли у челябинок во втором периоде. Заводилась атак «Славянки» стали Карина Переменина и Олеся Туманова. Первая здорово работала под щитом, сделав к концу первой половины матча 10 (!) подборов, вторая проявила себя в нападении, набрав 9 очков. Со счетом 29:24 в пользу «Славянки» команды ушли на большой перерыв.

Во второй половине матча Туманова несколько ушла в тень. А вот Переменина продолжила играть и властвовать под своим и чужим кольцом. У «ЧГУ-Атланта» активностью выделялась Мария Ануфриенко. Между тем челябинки смогли еще немного оторваться и перед заключительной четвертью повести в «+10» очков — 47:37.

Надо отдать должное команде из Чувашии, они постарались спасти матч и здорово провели заключительный его отрезок. Понемногу, со скрипом, но они начали сокращать разрыв в счете. И концовка получилась боевой. «Славянка» довела-таки матч до победы, однако к финальному свистку от ее преимущества не осталось и следа.

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2 апреля. «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — «Славянка» (Челябинск) — 53:55 (10:9, 14:20, 13:18, 16:8).

«Славянка»: Переменина (17), Туманова (9), Кириллова (8), Ситникова (7), Думенко (6), Харчикова (4), Огородник (2), Торохова (2).

Ответный поединок команды проведут в Челябинске 6 апреля. Игра пройдет во Дворце пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле. Начало — в 13:00. По сумме двух матчей определится команда, которая выйдет в полуфинал турнира.

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