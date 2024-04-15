Баскетбольный клуб «Славянка» вышел в финал Высшей лиги

Челябинская команда в повторном матче обыграла «Енисей‑2» из Красноярска

Баскетболистки челябинского клуба «Славянка» впервые сыграют в финале Высшей лиги! Сегодня, 15 апреля, наша команда одержала уверенную победу в повторном поединке над красноярским «Енисеем-2» — 76:60. Уже в первой половине матча южноуральская команда создала себе солидное преимущество в 23 очка и без лишних нервов довела дело до победы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом матче полуфинала, прошедшем в Челябинске, хозяйки площадки также выиграли, но их преимущество было минимальным — 70:66. Это означало, что в Красноярске перед нашей командой стояла непростая задача сохранить преимущество в 4 очка. Тем более что «Енисей-2» в регулярном чемпионате Высшей лиги зарекомендовал себя надежной и хорошей домашней командой.

Но сегодня наших девчат было не остановить. Челябинки, по сути, сделали результат в первой половине матча. Уже в стартовом периоде они показали, что намерены играть только на победу. В итоге на большой перерыв команды ушли при солидном преимуществе «Славянки» — 47:24.

«Енисей-2» немного сократил отставание в счете во второй половине поединка, но не существенно. Заключительный отрезок матча превратился в формальность. «Славянка» уверенно довела дело до победы и оформила выход в финал турнира. Впервые челябинская женская команда будет бороться за трофей в решающем матче Высшей лиги!

Большой вклад в сегодняшний успех внесли три баскетболистки «Славянки»: Анастасия Кириллова (19 очков), Анна Ситникова (18) и Карина Переменина (16). На троих они набрали 53 очка из 76 всей команды!

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15 апреля. «Енисей-2» (Красноярск) — «Славянка» (Челябинск) — 60:76 (13:25, 11:22, 19:13, 17:16).

«Енисей-2»: Кириленко (19), Афанасьева (12), Самушева (9), Версенева (7), Коробенко (5), Пинегина (4), Соловьева (2), Неласий (2), Егорова, Мосеева, Жуланова, Шеламагина.

«Славянка»: Кириллова (19), Ситникова (18), Переменина (16), Огородник (8), Торохова (6), Туманова (4), Думенко (3), Харчикова (2).

Первый матч: 66:70.

Соперник по финалу еще неизвестен. Он определится сегодня вечером, 15 апреля, после того как сыграют повторный поединок в другом полуфинале «Владимирские львицы» и «Юность» из Пензы.