Баскетболистки «Славянки» уступили в первом матче финала Высшей лиги

Челябинская команда на своей площадке проиграла «Владимирским львицам» — 63:75

Сегодня, 22 апреля, поражением завершили первый финальный поединок в Высшей лиге баскетболистки «Славянки». Челябинская команда на своей площадке уступила «Владимирским львицам» со счетом 63:75. Ключевым в матче стал 5-минутный отрезок в начале третьего периода, который «Славянка» проиграла со счетом 0:19. Впереди команды ждет ответный поединок во Владимире.

На первый финальный поединок баскетболистки «Славянки» вышли в своем боевом, сильнейшем составе. Игру с первых минут начали те, кто наиболее ровно и стабильно выступал за команду в течение всего сезона — Анастасия Огородник, Олеся Думенко, Олеся Туманова, Карина Переменина и Анна Ситникова.

Однако стартовый отрезок матча остался за гостями. «Владимирские Львицы здорово действовали в позиционном нападении. За счет исполнительского мастерства они переигрывали своих визави. На действиях баскетболисток «Славянки» сказывалось волнение. Было видно, что девушки нервничали и неохотно брали игру на себя.

«Да, начали игру мы неудачно. Думаю, сказался небольшой мандраж и волнение. Тренеры нам давали установку сыграть более плотно с соперницами. Но не все у нас получалось. Во второй половине матча немного перестроились, стали лучше проходить оборону соперника. Но сложно быть в роли догоняющих», — отметила после игры разыгрывающая «Славянки» Мария Харчикова.

Впрочем, соперниц челябинки далеко в счете не отпускали. Они старались брать свое за счет быстрых переходов из обороны в атаку. Тем более, что главный тренер «Славянки» Захар Чернявский заменами старался поддерживать высокий темп игры, выпуская на площадку Анну Торохову, Анастасию Кириллову и Марию Харчикову. Этим он решал и локальную задачу — дать возможность отдохнуть лидерам команды и поберечь Ситнику и Перемину на концовку матча.

В какой-то момент показалось, что «Славянка» нащупала свою игру, но допустила две подряд потери мяча, дав соперницам уйти в небольшой отрыв в 8 очков. При счете 9:17 Захар Чернявский вынужден был взять тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. Игра в атаке у челябинок совсем не клеилась. В первую очередь потому, что здорово в обороне действовали соперницы.

Чуть лучше пошли дела у хозяек площадки во втором отрезке матча. Наконец-то у девушек пошли броски за 4 минуты «Славянке» удалось немного сократить разрыв в счете — 22:27. Но этого было мало. Нужно было добавлять и побеждать в Челябинске. И желательно убедительно для того, чтобы сохранять больше шансов на общую победу по итогам двух матчей. 30:32 — итог первой половины игры.

Начало третьего периода «Славянка» откровенно проспала. За 5 минуты челябинки не провели ни одной результативной атаки, проиграв отрезок 0:19. Тренерский штаб «Славянки» дважды брал тайм-аут. Не помогло. Разумеется, после такого провала хозяйкам площадки было уже сложно рассчитывать на успех. Тем не менее, они взяли себя в руки и постарались как-то изменить ход матча. 44:56 — перед заключительным периодом.

«Владимирские львицы» провели четвертый период встречи предельно аккуратно и надежно в обороне. А в концовке еще и немного увеличили преимущество и довели матч до победы.

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22 апреля. «Славянка» (Челябинск) — «Владимирские Львицы» (Владимир) — 63:75 (11:20, 19:12, 14:24, 19:19).

«Славянка»: Ситникова (15), Харчикова (11), Торохова (8), Переменина (8), Туманова (7), Кириллова (6), Огородник (4), Думенко (4), Тархова.

«Владимирские львицы»: Гончаренко (16), Розанова (15), Заболотская (11), Дергаусова (9), Король (7), Михайлова (5), Кузнецова (5), Похмельнова (4), Кислюнина (3), Андрущенко.

Челябинки проиграли и значительно осложнили себе задачу завоевать трофей. Ответный поединок команды проведут 27 апреля во Владимире. В нем хозяйки будут иметь комфортное преимущество в 12 очков. «Славянке» предстоит совершить баскетбольное чудо, чтобы выйти из этого противостояния победителем.

«Я бы не сказала, что у соперниц какая-то непроходимая оборона. Нужно просто играть в свою игру. Да, сегодня у нас не все получалось. Но впереди ответная игра. Отыграть 12 очков вполне можно. Для баскетбола это не самое большое преимущество. Будем во Владимире биться за победу», — отметила после матча один из лидеров «Славянки» Карина Переменина.

Челябинская команда вне зависимости от исхода гостевого матча заслужила лестных оценок за выступление в сезоне. Они выполнили поставленную перед началом сезона задачу войти в топ-4 команд Высшей лиги. И как мы видим, уже перевыполнили план.