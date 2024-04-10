Баскетбольный клуб «Славянка» выиграл первый матч полуфинала в Высшей лиге

Челябинская команда одержала верх над «Енисеем‑2» из Красноярска — 70:66

Баскетболистки «Славянки» с победы стартовали в полуфинальной серии плей-офф в Высшей лиге. Сегодня, 10 апреля, челябинки выиграли домашний поединок у соперниц из «Енисея‑2» со счетом 70:66. Ответный матч пройдет 15 апреля в Красноярске. По его итогам определится команда, которая оформит выход в финал турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В регулярном чемпионате команды четыре раза встречались друг с другом. В трех из них сильнее оказывались сибирячки. Расположились они выше и в турнирной таблице, заняв на первом этапе 2‑е место (у «Славянки» — четвертое). То есть в этом противостоянии «Енисей‑2» изначально выглядел фаворитом. Однако теперь таковым вряд ли является.

У «Славянки» в домашнем матче стояла одна задача — постараться не только дать бой сильному сопернику, но и выиграть у него, и желательно убедительно. В отличие, скажем, от хоккейного плей-офф, в баскетболе победитель противостояния определяется по итогам двухматчевого противостояния и учитывается разность очков.

В стартовом периоде команды шли нога в ногу, не давая соперницам оторваться в счете. А во втором отрезке игры «Славянка» предприняла успешную попытку уйти в этот самый отрыв. Причем сделали это наши баскетболистки за счет точных дальних бросков. В этом плане ярко себя проявила Анастасия Кириллова. Ей удалось поправить свой прицел и раз за разом отправлять мяч в кольцо с трехочковой линии. В итоге за матч у нее 4 точных «трешки» из 5 попыток, то есть 80% реализации — отличный показатель.

37:28 после первой половины игры — вполне неплохой результат для «Славянки». Но нужно было еще поднажать. В женском баскетболе команды на своей площадки и не такой гандикап отыгрывали. Увы, в третьем и четвертом периодах хозяйкам увеличить отрыв не удалось. Более того, сибирячки забрали концовку, сократив отставание до двух результативных атак. 70:66 — победа «Славянки».

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10 апреля. «Славянка» (Челябинск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 70:66 (16:17, 21:11, 19:16, 14:22).

«Славянка»: Кириллова (20), Переменина (14), Харчикова (10), Ситникова (8), Торохова (7), Туманова (6), Огородник (3), Думенко (2).

«Енисей-2»: Кириленко (15), Самушева (13), Коробенко (11), Афанасьева (10), Неласий (8), Пинегина (4), Соловьева (3), Мосеева (2), Желанова, Версенева.

Впереди ответный поединок, который пройдет 15 апреля в Красноярске. В нем нашу команду для выхода в финал турнира устроит и поражение, но не более 3 очков. Но думать о том, как удержать счет, не стоит. Нужно выходить на площадку с твердым намерением одержать победу. Только в таком случае получится оформить путевку в финал Высшей лиги.