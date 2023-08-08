Баскетбольный клуб «Славянка» продолжает формировать состав команды к новому сезону в Высшей лиге. Челябинскую команду пополнила юная баскетболистка Яна Тархова. В прошлом сезоне она выступала в молодежном составе «Челбаскет-Славянка», сообщает пресс-служба челябинской команды.
«Яна — молодой перспективный игрок, хорошо показавший себя в прошлом сезоне в Первенстве ДЮБЛ. Для дальнейшего ее развития как игрока мы решили, что Яне необходим игровой опыт лигой выше», — рассказала начальник команды БК «Славянка» Анастасия Кутузова.
Ранее стало известно, что контракт с БК «Славянка» подписала форвард Олеся Калестру, известная по выступлениям за пензенскую «Юность», вместе с которой завоевала серебряные и бронзовые медали Высшей лиги. Пополнили коллектив Анастасия Огородник и Олеся Туманова, выступавшие в клубе Суперлиги «МБА-2» (Москва). Претендуют на то, чтобы стать одними из лидеров команды, и Карина Переменина с Марией Харчиковой.
Российская федерация баскетбола (РФБ) утвердила состав участников Высшей лиги на новый сезон. Так, в нем выступят 10 команд. Помимо «Славянки» в турнире выступят: «Енисей-2» (Красноярский край), «Юность» (Пензенская область), «Надежда-2» (Оренбургская область), «Динамо-2» (Новосибирская область), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), «Самара-2» (Самара), «Вологжанка-Вологда регион» (Вологодская область), а также два новичка — «Владимирские львицы» (Владимир) и «ЦОП-Спартак» (Санкт-Петербург).
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