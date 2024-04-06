Баскетболистки «Славянки» вышли в полуфинал Высшей лиги

Челябинскую команду поздравила с успешным выступлением Ирина Текслер

Челябинская баскетбольная команда «Славянка» выиграла и повторный поединок в четвертьфинале Высшей лиги. Сегодня, 6 апреля, девушки победили у «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар со счетом 75:62. Они преподнесли подарок главному тренеру клуба Захару Чернявскому на День рождения, а также порадовали игрой и результатом учредителя Фонда-2020 Ирину Текслер. Общественный деятель после матча поздравила спортсменок с успешным выступлением, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом четвертьфинальном поединке, прошедшем в Чебоксарах, «Славянка» хоть и одержала победу, но с минимальным перевесом в 2 очка — 55:53. Весьма зыбкое преимущество для баскетбола. А если учесть, что в следующий раунд турнира выходила команда по сумме двух матчей, то в челябинском поединке соперники практически в равной степени могли претендовать на общий успех.

Однако фактор домашней площадки все же мог оказать решающее значение. Поддержка болельщиков и первой леди Челябинской области помогли команде оформить уверенную и заслуженную победу. Вновь в составе «Славянки» результативно сыграли два игрока. Лучшей стала Карина Переменина — в ее активе 24 очка и 12 подборов. Полезно действовала и Анна Ситникова — 20 очков и 10 подборов.

«Девочки сыграли достойно. Не все получалось по ходу матча, но в целом со своей задачей они справились. Возможно, это и к лучшему, что в Чебоксарах мы победили с минимальным разрывом в счете. Это мобилизовало команду, на ответный поединок настрой был только на победу», — рассказал после матча главный тренер БК «Славянка» Захар Чернявский.

Поздравила команду с выходом в полуфинал турнира в Высшей лиге общественный деятельно, учредитель Фонда культурных, социальных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она сфотографировалась с командой и пожелала ей успехов в следующих матчах.

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6 апреля. «Славянка» (Челябинск) — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — 75:62 (27:18, 15:14, 21:17, 12:13).

«Славянка»: Переменина (24), Ситникова (20), Кириллова (11), Торохова (8), Туманова (7), Харчикова (5), Огородник, Думенко.

«ЧГУ-Атланта»: Ануфриенко (18), Жуликова (12), Косинова (12), Кириленко (7), Лавренова (7), Сафонова (6), Баландина, Чубарова, Габова.

Первый матч: 55:53.

В полуфинале Высшей лиги «Славянке» предстоит сыграть два поединка с командой «Енисей-2» из Красноярска. Причем, ближайший поединок состоится уже 10 апреля в Челябинске на паркете в ДС «Метар-Спорт». Начало матча — в 13:00.

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