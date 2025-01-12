Баскетболистки «Металлурга» дважды проиграли «Надежде-2» в Высшей лиге

Магнитогорская команда уступила соперницам из Оренбурга со счетом 76:89 и 60:89

Женская баскетбольная команда «Металлург» из Магнитогорска неудачно провела два гостевых поединка в Высшей лиге. Южноуральские спортсменки дважды уступили «Надежде-2» из Оренбурга. Не помогла «Металлургу» и вернувшаяся в игру после травмы один из лидеров команды Яна Голякова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом поединке, прошедшем 11 января, магнитогорский «Металлург» на равных сражался с девушками из «Надежды-2». Соскучившаяся по игре Яна Голякова была в ударе, вела партнеров по команде за собой. По ходу второго периода магнитогорские спортсменки даже вели в счете 27:25.

При равном счете (39:39) команды отправились на большой перерыв. В третьей четверти хозяйки площадки совершили небольшой рывок благодаря яркой игре своего лидера Ксении Ковалевой. Тем не менее, «Металлург» цеплялся за очки, не давал соперницам далеко уйти вперед. Все должно было решиться в заключительном периоде.

Увы, на решающий отрезок матча у девушек из Магнитогорска не хватило сил. Молодая команда из Оренбурга добавила в движении и скорости. Это стало определяющим в исходе поединка. 89:76 — хорошая игра, в которой обе команды имели почти равные шансы на успех.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

11 января. «Надежда-2» (Оренбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 89:76 (18:19, 21:20, 29:23, 21:14).

«Надежда-2»: Ковалева (22), Мурзанева (14), Голикова (13), Кортунова (13), Прозорова (8), Шапорова (8), Яшина (7), Зуева (4), Бояркина, Бабичева.

«Металлург»: Голякова (22), Адащик (15), Гайдукова (10), Давыдова (8), Мордвинцева (7), Хипиева (5), Портная (5), Лавренова (2), Телегина (2), Шаляпина, Мишина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Ковалева («Надежда-2»)

Стала главной ударной мощью оренбургской команды. Стала самым результативным игроком матча. В ее активе 22 очка и 8 подборов.

Яна Голякова («Металлург»)

Провела первый матч после травмы и доказала, что является одним из лидеров команды. Удивительно, но показала 100%-ную реализацию трехочковых бросков: 4/4. А вот со средней дистанции чаще мазала, чем попадала (2/11).

Софья Мурзанёва («Надежда-2»)

Сделала дабл-дабл: 14 очков и 10 подборов. Тяжелый форвард «Надежды-2» успевала не только отрабатывать в обороне, но и помогать команде в атаке.

А вот в повторном поединке борьбы не получилось. Хозяйки площадки выиграли уверенно, с разгромным счетом. Хотя в первой половине матча на паркете также шла равная и упорная борьба. Более того, «Металлург» даже выиграл стартовый период со счетом 19:15. Хорошо вошла в игру у магнитогорской команды Виктория Давыдова. Она реализовала оба своих броска со средней и дальней дистанции.

Любопытно, что в составе «Металлурга» очки набирали только три баскетболистки. Помимо Давыдовой, это были Яна Голякова и Мария Адащик. Эта троица продолжила свои славные дела и во второй четверти. В какой-то момент «Металлург» выигрывал у соперниц со счетом 27:22. И все очки у магнитогорской команды набрали эти три спортсменки. Первую половину игры «Металлург» выиграл (39:35) и мог вполне рассчитывать на благоприятный исход поединка.

Увы, вторую половину матча девушки из Магнитогорска откровенно провалили. Третий период они проиграли со счетом 8:25. По сути, заключительная четверть превратилась в формальность. Хозяйки спокойно довели матч до победы, выиграв в итоге с солидным преимуществом — 89:60.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

12 января. «Надежда-2» (Оренбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 89:60 (15:19, 24:16, 25:8, 25:17).

«Надежда-2»: Ковалева (39), Мурзанёва (12), Зуева (11), Кортунова (8), Яшина (8), Прозорова (7), Голикова (4), Шапорова, Бабичева.

«Металлург»: Голякова (20), Адащик (20), Давыдова (9), Мордвинцева (6), Гайдукова (3), Портная (2), Коробейщикова, Телегина, Шаляпина, Мишина, Хипиева.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Ковалева («Надежда-2»)

Фантастический матч в исполнении лидера оренбургской команды! Набрала аж 39 очков, показала 100%-ную реализацию трехочковых бросков (5/5), сделала 6 подборов и 6 перехватов. Ее КПИ составили 42 балла!

Мария Адащик («Металлург»)

Наряду с Яной Голяковой вновь тащила партнеров по команде за собой. 20 очков и 7 подборов — достойный показатель, но далеко не лучший для этой баскетболистки.

Юлия Зуева («Надежда-2»)

Хорошо вошла в игру, хотя получила и немного игрового времени. Набрала в итоге 11 очков, сделала 9 подборов и 5 перехватов.

Магнитогорский «Металлург» сохранил за собой 6-ю строчку в турнирной таблице, но позволил приблизиться к себе соперницам из Оренбурга. Ну и отстал от топ-5 команд Высшей лиги. Следующие два матча подопечные Сергея Тюрина проведут в гостях 15 и 16 января с пензенской «Юностью».

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».