Баскетбольная команда «Славянка» заняла третье место по итогам первого круга в Высшей лиге

Челябинки в 20 матчах одержали 15 побед

В женской баскетбольной Высшей лиге завершился первый круг, по итогам которого челябинская команда «Славянка-ЧКПЗ» заняла третье место. В повторном матче с магнитогорским «Металлургом» подопечные Евгения Рыжкова в драматичной концовке вырвали победу — 59:56. Таким образом, в 20 матчах чемпионата девушки из Челябинска выиграли 15 матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вчера, 22 декабря, состоялось первое южноуральское баскетбольное дерби. Однако борьбы не получилось. Магнитогорский «Металлург» не смог оказать серьезного сопротивления «Славянке-ЧКПЗ». Выиграла челябинская команда и повторный поединок, хотя в этот раз ей пришлось приложить немало усилий для победы.

Хотя начало сегодняшнего матча стало как бы логическим продолжением предыдущего. У девушек из Магнитогорска мало что получалось в атаке, не шел бросок. В первом периоде баскетболистки «Металлурга» набрали лишь 9 очков, причем 5 из них — в активе лидера команды Марии Адащик. «Славянка-ЧКПЗ» набрала 21 балл и, казалось, интрига в матче была уже убита в самом начале.

Но второй период хозяйки площадки провели значительно лучше. Хорошо вошла в игру Виктория Давыдова, пару раз неплохо сыграла Софья Гайдукова. Да и в защите магнитогорские девушки стали действовать куда надежнее. Они выиграли второй период (20:16) и при счете 29:37 команды отправились на большой перерыв.

Цепко и плотно в обороне продолжили действовать баскетболистки «Металлурга» и в третьей четверти. Во многом благодаря игре в защите хозяйки площадки сократили разрыв в счете до минимума — 40:41.

Тренерский штаб «Славянки-ЧКПЗ» вынужден был взять тайм-аут. Обычно сдержанный на эмоции Евгений Рыжков был вне себя от ярости. А тут еще и Анастасия Чекарева в одном из эпизодов получила повреждение и вынуждена была покинуть площадку. Кроме того, челябинки умудрялись порой не забивать в быстрых проходах из-под кольца, то есть в простейших ситуациях.

Заключительный период «Славянка-ЧКПЗ» начала все-таки ведя в счете — 46:42. Но, разумеется, в этом поединке не было ясно абсолютно ничего. Тем более, что спустя четыре минуты хозяйки площадки выровняли положение — 49:49. Все решалось в самой концовке: при счете 56:58 мяч был у баскетболисток «Металлурга», но в нужный момент засуетились, неудачно провели атаку, момент был упущен. «Славянка-ЧКПЗ» вновь оказалась сильнее, но спасибо девушкам из Магнитогорска: они показали хорошую игру и проявили характер.

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23 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 56:59 (9:21, 20:16, 13:9, 14:13).

«Металлург»: Давыдова (14), Гайдукова (12), Адащик (10), Мордвинцева (9), Портная (7), Шаляпина (2), Телегина (1), Мишина (1), Коробейщикова, Хипиева.

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (11), Довнар (10), Ситникова (10), Харчикова (9), Чекарева (8), Сафонова (6), Пронкина (2), Варакина (2), Зеленцова (1), Строева.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виктория Давыдова («Металлург»)

В игру вошла не очень удачно, однако затем разыгралась. Набрала в итоге 14 очков и сделала 8 подборов — хороший показатель для не самого результативного матча.

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Тоже добавляла по ходу игры. Что важно: помогла своей команде в концовке, едва не сделала дабл-дабл — 10 очков и 9 подборов.

Оксана Портная («Металлург»)

В отсутствии Яны Голяковой, взяла на себя роль центровой и успешно сыграла на этой позиции. Сделала аж 14 подборов!

В баскетбольной Высшей лиге чемпионата России среди женских команд завершен первый круг. Челябинская «Славянка-ЧКПЗ» завершила промежуточный этап турнира на 3-м месте, магнитогорский «Металлург» — на 6-й позиции. Свои следующие матчи команды проведут уже в 2025 году.